Hejnová jako trenérka: Mladí nemají na živobytí, Lu už měla mít smlouvu

Jak se nápad na vaše zapojení do trenérského týmu zrodil?

„Zrodilo se to hlavně v hlavě šéftrenéra Pavla Sluky, který chce dát řád sprinterské a překážkářské sekci, která byla trošičku bezprizorní. Každá sekce bude mít svého šéfa, tak přemýšlel, komu by tuhle pozici mohl dát. Nějakým způsobem jsem ho napadla, měli jsme několik schůzek. Z mé strany to nebylo úplně jednoduché. Pořád mám malého kluka, dost jsem to zvažovala. Dohodli jsme se na půl úvazku, zatím budu nasávat informace. Teď stejně není co měnit, své poznatky budu říkat od nové sezony.“

Čemu se chcete věnovat?

„Já budu mít na starost dospělou reprezentaci v rámci téhle sekce – sprinty, překážky a štafety. Plus mladé, střediska mládeže, potažmo i ty mladší. Budu navrhovat, aby závodníci, kteří by za to stáli, dostali podporu ve střediscích. Je toho hodně.“

Jakou máte vizi?

„Musíme si především hýčkat talenty. Nemáme jich tolik, abychom si je mohli nechat utíkat do Ameriky, nebo jim nedat šanci sáhnout si na peníze. Mladí se musí zabezpečit, když budou chodit do práce, sport půjde na druhou kolej. V tomhle bychom se měli zamyslet, jestli někomu, kdo je opravdu talentovaný, nedat prostor a nepodpořit ho. Chci hodně komunikovat s vedoucími SCM, pomáhat mladým přecházet k trenérům, kteří jsou ve střediscích, najít šikovnému sprinterovi nebo překážkáři trenéra, u kterého by mohl pokračovat. Další myšlenkou je vzájemná spolupráce mezi tréninkovými skupinami. Aby se spojily a jely na jedno místo a mohlo se tam poslat adekvátní zabezpečení.“

Systém podpory ve střediscích ale už funguje…

„Funguje, ale jde o to, že mladí nemají na živobytí. Já jsem šla ve třetáku do Prahy a věděla jsem, že