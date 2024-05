Černošek o Tretře: Máme hvězdy, které nehasnou. Kdo jde Boltovou cestou?

Co pro mítink znamená mít na startu Duplantise, i v současné ďábelské konkurenci globální atletiky možná její největší jméno?

„Sledujeme dva cíle. Zaprvé, abychom prokázali, že tento mítink je opravdu gala atletická show. Jako vždycky máme hvězdy, které nehasnou a budou určitě bavit diváky. Druhá věc je, že budujeme vztah s Mondo Duplatnisem. Jdeme cestou, která se osvědčila u Bolta. Startoval u nás devětkrát, dával přednost Ostravě před Paříží, Římem… Mondo skáče v Ostravě a neskáče na Diamantové lize v Oslu, což bereme jako velký diplomatický úspěch.“

Čím jste ho přesvědčili?

„Povzbudili jsme ho tím, že jsme mu zajistili privátní dopravu. Přiletí s rodiči, vlastním fyzioterapeutem, s kterým normálně nelítá. Chceme si s ním vytvořit dobré vztahy. Při jeho věku a schopnostech může být několik let hlavní hvězdou světové atletiky.“

Duplantis už letos skočil světový rekord dvakrát, věříte, že bude příští úterý ve formě ho posunout na novou značku 625 centimetrů?

„Určitě. Přiletí privátem už v neděli, po mítinku odlétá nazpátek až druhý den. Vzdal se účasti v Oslu a porazit Diamantovou ligu ve Skandinávii není snadná záležitost. On by chtěl skočit co nejvýš, minimálně 614, abychom zlepšili výkon 612 z minulého roku. Posunuli jsme tyčku pod hlavní tribunu, na atmosféru to má jiný dopad, než když byla z pohledu tribuny daleko.“

Vloni se Duplantis zastavil na 617 centimetrech, nastaví si letos v případě jistého vítězství rekordní výšku?

„To je věc mezi ním a manažerem mítinku Ali Juckem. Když skočí šest metrů, bude se rozhodovat, jestli půjde na 614, nebo na 625. Ali umí s atlety pracovat i mimo aletický sektor. Mondo je vstřícný, jde vždycky nahoru do boxů, udělá si fotky s lidmi. Podobný je i Tamberi.“

To je další superhvězda, kterých atletů na startovce si ještě nejvíc ceníte?

„Tlačíme na to, abychom měli závodníky, kteří dokáží bavit lidi. Proto toho Itala máme. Gianmarco Tameri je showman. Jednak umí skákat vysoko, výkony má skvělé, jednak umí bavit lidi. Máme poměrně slušně obsazenou i ženskou tyčku. Molly Cauderyová vyhrála halové mistrovství světa, na startovce jsou Švábíková, Šutejová i Stefanidiová. Chceme, aby dvě tyčky byly špičkové.“

Silně obsazené jsou tradičně i sprinty…

„Určitě vnímáte stovku, kde máme k olympijskému šampionovi Jacobsovi ještě Brommela, Fordeho a Prescoda. De Grasse chce běžet i dvoustovku a pokusit se zlepšit rekord Tretry 19,83, který drží Bolt. Máme i olympijského vítěze na čtvrtce Stevena Gardinera, nejlepší oštěpařku Haruku Kitagučiovou, vítězku mistrovství světa i Diamantové ligy, která trénuje v Domažlicích. Myslíme, že přijde deset tisíc diváků, což by mělo přinést skvělou atmosféru. Chceme zakrýt rohy, aby stadion působil velice zaplněným dojmem.“

Jak se jako manažer oštěpaře Jakuba Vadlejcha těšíte na jeho souboj s Indem Níradžem Čoprou?

„Čopra bude startovat na Tretře poprvé. Když se podíváte na sociální sítě, je tam nejsledovanějším atletem. Budeme mít ještě Andersona Peterse, takže u nás budou závodit tři nejlepší z Diamantové ligy v Dauhá. Bude to skvostný oštěp, lepší než na mistrovství Evropy. Já myslím, že je to událost. Snažíme se udržet výkonnost Tretry držet velice vysoko. Duplantis je jasná megahvězda. A závod s Čoprou, to by chtěl mít každý mítink…“