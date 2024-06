Ženy na desítce dohnaly Zátopka. A pro muže bude hůř, můžou za to boty

Trvalo to téměř na den sedmdesát let, ženy ale konečně dohnaly první z osobních rekordů legendárního Emila Zátopka na atletické dráze. Keňanka Beatrice Chebetová minulou sobotu v Eugene jako první žena v závodě na 10 000 metrů pokořila hranici 29 minut a její čas v cíli 28:54,14 minuty téměř přesně kopíroval Zátopkův slavný rekord z rozblácené dráhy v Bruselu z roku 1954. „Můžeme se dočkat toho, že rozdíly mezi muži a ženami se budou zmenšovat,“ věří bývalá reprezentantka Eva Vrabcová-Nývltová. Může za to hlavně nová generace superbot.