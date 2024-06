Konečně skáču vysoko a takhle si to po... Štefela věří, že kotník drží

Rozjel průlomovou sezonu, v zimě se hned dvakrát dostal přes 230 centimetrů a z halového mistrovství světa v atletice přivezl nejlepší český výsledek. Výškaře Jana Štefelu (23) dělily v Glasgow od světové medaile jen 4 centimetry. Formu chtěl mistr Evropy do 21 let z roku 2021 prodat i na evropském šampionátu v Římě, který začíná tento pátek. Pochroumaný kotník mu lehce naboural plány.

„Měl jsem vyvrtnutý kotník, do techniky se teprve dostávám,“ popisoval Štefela na nedávné Zlaté tretře Ostrava, kde skončil čtvrtý za 220 centimetrů. „Pomalinku a jistě mám trošku větší jistotu v kotníku. Že se toho nemusím bát a nic se nestane, když se opřu. Směrem k mistrovství Evropy je to fajn. Otestoval jsem si, že kotník fakt drží, i když dám pořádnou ránu.“

Rodák ze Zátora se zranil na soustředění na Kanárských ostrovech po halové sezoně. „Úplně normální věc, kterou dělám od atletických začátků... Normálně jsem vyskočil, dopadl a vyvrtnutý kotník. Šli jsme odrazy a trošku se to nepovedlo.“

Hlavou mu okamžitě blesklo, že se parádně rozjetá sezona komplikuje. V kalendáři má mistrovství Evropy, pak olympiádu. „Ajajaj, konečně sezona, kdy skáču vysoko, mohl jsem bojovat v užším finále na mistrovství Evropy a já si to takhle poseru!“ popisoval Štefela otevřeně. „Šel jsem na kontrolu, na fyzio a naštěstí to nebylo nic extra vážného. Mohl jsem pak trénovat, běhat, dělal jsem i odrazy. Ty ale jen na rovince. V oblouku to nešlo. A to je pro výšku nejdůležitější... Ale do techniky se už pomalu zase dostávám.“

Na Zlaté tretře sice s průměrným výkonem 220 centimetrů spokojený nebyl, ale v těžkých podmínkách neskákal nikdo vysoko. První dva - Kobielski z Polska a McEwen z USA zvládli 224. „Ještěže nakonec nedorazil Tamberi,“ usmíval se Štefela. „Kdyby viděl, jak tady skáču 220, tak nevím, co by mi řekl. Máme spolu dobrý vztah, začíná mi i celkem fandit od té doby, co jsem dal 230. Kdyby viděl těch 220, ježiš marjá, to by se moc netvářil.“

Právě italský showman Gianmarco Tamberi, olympijský vítěz a mistr světa, bude na domácí půdě v Římě největší hvězdou výškařského sektoru. Kvalifikace, které se kromě Štefely zúčastí také Marek Bahník, je na programu v neděli od 11.35 hodin. Finále výšky mužů bude v úterý 11. června (20.35).

Jan Štefela věří, že kotník držet bude. „Nic mě nebolí, v hlavě to nemám a od doktorů mám potvrzeno, že kotník držet bude,“ usmívá se. „Nakouřím to naplno a noha prostě vydržet musí!“