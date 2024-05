Železná si plní sny, pojede na ME. S manželem-koučem souzní i ve sportu

Pro oštěpařskou legendu Jana Železného je to další trenérský úspěch kariéry, tenhle je ale přece jenom výjimečný. Na mistrovství Evropy do Říma se nominovala i jeho manželka a svěřenkyně Andrea, která v minulém týdnu poprvé v kariéře přehodila 60 metrů . „Nejsem typ, který by se zalekl. Určitě se budu chtít probojovat do finále,“ říká Železná odhodlaně.

Před čtyřmi lety se vzali přímo v oštěpařském sektoru na atletickém stadionu v Nymburce. Před třemi lety se jim narodil syn Sebastian. A dnes spolu slaví i sportovní úspěch. Světový rekordman Jan Železný dovedl svou manželku Andreu na mistrovství Evropy do Říma.

Jeho paní zažívá ve třiceti letech svou nejlepší atletickou sezonu. Od roku 2020 čekala na zlepšení svého osobního rekordu. Minulý týden v Kladně si ho posunula o téměř pět metrů na 60,41 a průměr výkonů jí nakonec stačil na nominaci na evropský šampionát, který začíná v Římě příští týden.

„Směřovala jsem k tomu strašně dlouho a jsem strašně šťastná. Já jsem začala házet už před pár lety, ale těhotenství mě trošku poznamenalo a forma přichází znovu až teďka. Spíš navazuju na to, co bylo předtím,“ vysvětluje Železná. „Návrat byl těžký. Když vám přeříznou břicho, návrat je pro oštěpaře trošku horší. Ale já jsem se s tím poprala a jsem ráda, že to se mnou Honza nevzdal a bojoval se mnou dál.“

Železná závodila i v úterý na Zlaté tretře, výkonem 56,74 metru skončila šestá. A zlobila se na rozhodčí, kteří jí nezapočítali jeden z pokusů, protože neuznali, že oštěp zanechal na trávníku stopu.

„Jeden pokus se mi povedl, bohužel pan rozhodčí pravděpodobně zavřel oči, takže mi to odmával. Pak mi kamarádka vyhádala náhradní pokus, ale tak mě to rozhodilo, že jsem nebyla schopná na to navázat,“ hodnotila Železná.

Její jedinou medailí z národních šampionátů je stříbro z roku 2015 v závodě do 22 let, vybojovala ho ještě pod dívčím jménem Drápalová. Od té doby se výkonnostně výrazně posunula, především díky tréninkové péči svého manžela, který dostává lukrativní nabídky na angažmá z celého světa. Zůstává ale doma a pomáhá českým atletům.

„Je to hodně na úkor Honzova času. Chodí s námi dřív na tréninky než s ostatními. Na stadioně je třeba pět hodin. Vychází mně v tomhle vstříc. Snaží se, abych házela, abych byla spokojená. Vždycky se to nějak skloubí, vždycky najdeme nějakou cestu,“ pochvaluje si Železná. „Vůči němu jako trenérovi chovám respekt, v tom vůbec není problém. Myslím si, že nám to spolu souzní, i doma, i na tréninku. Nikdy jsme neměli žádný konflikt.“

Železný má rád závodníky, kteří dávají sportu všechno. Když vidí potenciál a touhu se zlepšovat, každému nabízí své unikátní know-how.

„Honza se mi nejvíc snaží vštípit techniku, tu jsem měla hodně špatnou, když jsem k němu přišla,“ líčí Železná. „Zdá se, že se to daří. Bohužel jsem nebyla nejmladší, když jsem k němu přišla, ale zřejmě jsem to nějak pobrala. To se odráží i na těch výkonech. Je vidět, že forma furt je. Uvidíme na Evropě.“

Síla a energie tak jsou...

Český ženský oštěp má i po konci kariéry legendární Barbory Špotákové co nabídnout. Na mistrovství Evropy pojedou hned tři reprezentantky v čele se zkušenou Nikolou Ogrodníkovou, která před sezonou od trenéra Železného odešla a koučuje se sama.

Novou nadějí je mladá Petra Sičaková, která na Zlaté tretře jen o pět centimetrů prohrála se světovou šampionkou Harukou Kitagučiovou a porazila talentovanou Srbku Adrianu Vilagošovou, dvojnásobnou juniorskou mistryni světa a vicemistryni Evropy z Mnichova 2022. Své cíle na své první velké akci má i Železná. V pravou chvíli si chce zlepšit své životní maximum.

„Myslím, že na to mám, minimálně energicky. Síla a energie tam jsou. Když se trefím do techniky, třeba to poletí i dál,“ věří Železná. „Jestli se dostanu do finále, tam jsou už karty rozdané. Určitě chci minimálně útočit na tu dvanáctku.“

Šampionát v Římě začíná příští pátek, kvalifikace ženského oštěpu je na programu v pondělí 10. června, finále se koná o den později.