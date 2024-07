Sprinter Lyles a jeho sebevědomí před olympiádou: Paříž? Vyhraju

Víkendová Diamantová liga v Londýně byla pro světové atlety poslední zkouškou před vrcholem sezony. Především stovka mužů volala po skvělé zábavě, která se nakonec i dostavila. Pod deset sekund ji zaběhlo pět sprinterů, přičemž závod podle předpokladů opanoval Noah Lyles.

A to navíc způsobem, který k dokonalosti neměl daleko. Byť milovník animovaných filmů, malování nebo stavebnic LEGO neměl nejrychlejší start, v polovině trati vyšvihl své rychlé nohy, aby se zhruba třicet metrů před cílem dostal před ostatní. Nakonec z toho byl osobní rekord s výsledným časem 9,81.

Svůj dosavadní nejlepší výsledek zlepšil o dvě setiny. Zaběhl jej při finále loňského MS v Budapešti, kde bral hned tři zlaté medaile. Ovládl stovku, dvoustovku a s americkými parťáky vyhrál i štafetu na 4x100 metrů.

Stejné cíle si vytyčuje také před Hrami v Paříži. Ve své sbírce má zatím jen jednu olympijskou medaili, a to bronzovou, kterou si vyběhl před třemi lety v Tokiu. Ve finálovém závodě na 200 metrů jej tehdy porazili Kanaďan Andre De Grasse a Američan Kenny Bednarek.

Teď bude na dvou nejkratších tratích jedním z hlavních favoritů na zlato. Jen týden před začátkem LOH zvládl na londýnském stadionu třetí nejlepší stovku sezony, letos byli rychlejší pouze Jamajčan Kishan Thompson (9,77) a Keňan Ferdinand Omanyala (9,79).

„Byla to zábava,“ radoval se Lyles po mítinku. „Mohl jsem mít lepší začátek, ale přechody byly skvělé a pak jsem se jen modlil, aby to vyšlo.“

Zdařilo se to náramně, a proto mohl rodák z Floridy hýřit sebevědomím. Když došlo na otázku, s čím pojede do Paříže, zareagoval pohotově: „Vyhraju. To je to, co dělám vždy.“

Kdyby se to Lylesovi skutečně povedlo, stal by se po dvaceti letech prvním americkým olympijským vítězem stovky. Naposledy slavil Justin Gatlin v Aténách. „Viděl jsem, že stadion v Paříži je fialový. A moje oblíbená barva je fialová. Tento stadion byl stvořen přímo pro mě,“ básnil Lyles.

Touha po světovém rekordu

Byl by rád, kdyby právě Stade de France bylo pro něj místem, na které nikdy nezapomene. Touží po velkých věcech, například zvládnout stovku za 9,4 sekundy a dvoustovku za 19,1 sekundy, což by znamenalo překonání Boltových světových rekordů.

Nejrychlejší stovku v dějinách zaběhl ikonický Jamajčan za 9,58 sekundy na MS v Berlíně v roce 2009. Na stejném šampionátu ovládl i dvoustovku za 19,19. Rovněž v čase, který zatím žádný jiný sprinter nesmazal.

„Vím, že ty rekordy zlomím,“ řekl Lyles v rozhovoru pro USA TODAY Sports. „Rekordy jsou určeny k překonání, takže někdy si to chci odškrtnout. Proč střílet do mraků, když můžete mířit na hvězdy?“

Noah Lyles startoval na MS v atletice celkem třikrát. V letech 2019, 2022 a 2023 vyhrál závody na 200 metrů, na stovce bral zlato loni v Budapešti.