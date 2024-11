Co vše stojí za rozchodem Vadlejcha se Železným: Čopra, dítě i podmínky

Co stojí za rozchodem Jakuba Vadlejcha s trenérem Janem Železným? • FOTO: Koláž iSport.cz V atletickém světě je to senzace. Legendární trenér Jan Železný se rozchází s oštěpařem Jakubem Vadlejchem a začíná spolupráci s jedním z jeho největších soupeřů, Indem Níradžem Čoprou. Na Vadlejcha bude dohlížet nastupující svazový trenér vrhů Miroslav Guzdek. Co stojí za překvapivým vývojem událostí?

Čoprova nabídka Olympijský šampion z Tokia Níradž Čopra se kdysi oštěp učil sledováním Železného nejlepších hodů. Světový rekordman je jeho idolem a už v minulosti ho žádal o spolupráci. Železný tehdy odmítl, nereflektoval ani na další lukrativní nabídky ze světa. Tentokrát ale už kývl. Čopra se ve středu na Instagramu emotivně rozloučil se svým dosavadním trenérem, Němcem Klausem Bartonietzem, s kterým spolupracoval od roku 2019 a zažil své největší úspěchy – olympijské zlato z Tokia, stříbro z Paříže a titul světového šampiona z Budapešti 2023. „Kouči, byl jste pro mě mnohem víc než mentorem. Všechno, co jste mě naučil, mi pomohlo vyrůst jako sportovec i člověk. Víc než cokoli budu postrádat NÁS jako tým,“ složil Čopra poklonu kouči, který se rozhodl odejít do důchodu. Budoucnost plánuje s Železným, s kterým ho pojí nejen obdiv ale i respekt a přátelství. Letos na jaře Čopra dorazil na ostravskou Zlatou tretu, kde Železný působí jako šéf mítinku, i když byl zraněný. „Jan Železný byl jeden z nejlepších oštěpařů. Nesnažím se jeho techniku kopírovat, protože každý má svůj vlastní styl. Ale chci házet dokonale, jako Jan Železný,“ líčil v mixzoně ostravského stadionu. Železného nabídka spolupráce polichotila. „To mě potěšilo, protože jsem o něm jako o velkém talentu mluvil již před mnoha lety, na začátku jeho kariéry,“ uvedl Železný. „Viděl jsem v tom i veliký přínos pro ostatní členy své skupiny, ve které by se navzájem motivovali nejlepší oštěpaři světa a všichni z toho měli užitek.“

Vadlejchova reakce Vadlejch byl tak zřejmě postavený před volbu, jestli trénovat ve skupině se svým velkým rivalem. To na jednu stranu slibovalo možnost vzájemné spolupráce dvou elitních závodníků. Na druhou stranu to mohlo vyvolat zlou krev. V atletice není často snadné v jedné skupině skloubit potřeby i ambice velkých soupeřů. Z minulosti o tom svědčí rivalita desetibojařů Tomáše Dvořáka a Romana Šebrleho. „S Jakubem jsme se dohodli, že na příští sezonu se nebude připravovat v mé skupině. Dospěli jsme k tomu také poté, kdy jsme nenašli shodu na zařazení Níradže Čopry do našeho týmu,“ vysvětlil Železný. Vadlech si tak evidentně vybral vlastní cestu. „Po 14leté společné cestě jedna kapitola končí. Nastal čas jít vlastní cestou a budu dělat vše pro to, abych České republice i nadále vozil cenné kovy z vrcholných akcí. Trenérovi bych rád poděkoval za vše, co pro mě za tak dlouhou dobu udělal,“ uvedl Vadlejch.

Rodina a Afrika Souvislost s vývojem událostí může mít narození Vadlejchovy druhé dcery. S manželkou Lucií přivítali před několika týdny na svět malou Ellu a oštěpař dal jasně najevo, že si rodinu chce brát s sebou na klíčové zimní soustředění do Afriky. „Uvidíme, jestli se to bude nějak korigovat, ale budu se ji snažit samozřejmě mít co nejvíce sebou, i když třeba ta malinká bude opravdu malinká, ale třeba do Afriky ji chceme,“ uvedl Vadlejch. Železný však po svých závodnících vyžaduje maximální koncentraci na atletiku. Je to požadavek, který vychází z jeho vlastní závodnické filozofie, ale taky ze svých vlastních obětí času i energie. Doposud se na tom s Vadlejchem shodovali. „Ono to vypadá jako fráze, že to omílám, ale Kuba je největší profesionál, jakého jsem zatím měl. On na sobě strašně moc pracuje,“ pochvaloval si před pouhými jedenácti měsíci. „Dává tomu víc než lidi v atletice, co znám. To nejzásadnější je samozřejmě talent, ale hlavně má v sobě touhu jít si za svým cílem. To mě po strašně dlouhé době v trenérské práci naplňuje. Spolupracovat s lidmi, kteří mají svou touhu a jdou si zatím.“ To je zřejmě důležitý důvod, proč se rozhodl pomoct Čoprovi. Jeho zapálení pro věc u Železného převážilo i jeho dosavadní nastavení - nepřijímat zahraniční nabídky a trénovat české atlety, kteří bojují o medaile pro Česko.

Dva roky místo čtyř Dalším důležitým důvodem je zřejmě Železného budoucnost v armádním sportovním centru Dukla. V něm je nedostatek armádních smluv pro profesionální trenéry. Železnému bude za dva roky šedesát a poté by o kontrakt z věkových důvodů přišel. „Při domlouvání další spolupráce jsem své svěřence informoval, že můj plán je vést vrcholovou tréninkovou skupinu ještě dva roky, a pak udělat změnu,“ vysvětlil Železný. „Skupinu jsem o obou mých záměrech: vést vrcholovou tréninkovou skupinu ještě dva roky – a ne celý olympijský cyklus – a přijmout do skupiny Níradže Čopru, informoval. Kuba se následně rozhodl pro odchod ze skupiny.“ Vadlejch má pro přípravu jako nejlepší český atlet současnosti dobré podmínky, Čopra je ale jako národní hrdina miliardové Indie v úplně jiné situaci. „My jsme jedni z nejlacinějších. Když si vezmete lyžování, jaké kolem sebe mají týmy, já nevím, kde ty peníze seženou. To jsou milionové a milionové peníze. To my tolik peněz nemáme. Na celou velkou skupinu se bavíme v jednotkách milionů. My spíš dokážeme udělat za málo hodně muziky,“ líčil Železný v minulosti. „Čopra? Je to jiný svět. Jak se tam stal ikona, modla, nemusí nic řešit. Maséra má jenom jednoho, zaplatí mu to federace. My maséry sháníme, protože s námi nechtějí jet na tak dlouhou dobu. Stojí to peníze, ale v tom nám pomáhá i svaz a Dukla. Ale nemůžeme si dovolit zaplatit špičkového maséra, protože by nás stal třeba milion korun, kdybychom si ho měli zaplatit na celý rok. Na to prostě nemáme.“

Guzdkův návrat Vadlejchův odchod od Železného po dlouhých čtrnácti letech je na první pohled šokující. Z talentovaného oštěpaře, kterého však dlouho trápily zdravotní problémy a taky nedospělá závodnická hlava, vyrostl pod Železným borec světové třídy, sebevědomý oštěpař s nejkonstantnější výkonností z elity. Na druhou stranu Vadlejch není první z hvězdných závodníků, kdo by od Železného odešel. Barbora Špotáková tento krok učinila v roce 2014, samostatná kapitola jí nevyšla, ale se staronovým trenérem Rudolfem Černým získala olympijský bronz v Riu a vyhrála mistrovství světa 2017 v Londýně. Svérazný mistr světa Vítězslav Veselý šel svou vlastní originální cestou a na OH 2021 šokoval bronzovým comebackem. Nikola Ogrodníková skupinu opustila vloni a letos to byla ona, která zachránila medailovou tradici české atletiky na olympiádě. V roli konzultanta jí pomáhal bývalý reprezentační oštěpař Miroslav Guzdek, který tak načal svůj velký návrat do atletického prostředí. Na podzim nastoupil jako nový šéf vrhačské sekce. A teď dostal na starost i největší reprezentační eso současnosti. „Kuba se dohodl na spolupráci se svazovým reprezentačním trenérem vrhů Miroslavem Guzdkem, a to jak po trenérské stránce, kdy mu bude nápomocen radami, tak také při koordinaci celého Jakubova realizačního týmu. Spolupráce je nyní na úplném počátku,“ říká šéftrenér Českého atletického svazu Pavel Sluka.