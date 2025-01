Zlaté vejce pro českou atletiku: šance pro bonusové body do žebříčku

Tohle je pro českou atletiku velký trumf. Ostravský mítink Czech Indoor Gala zůstal i letos v nejvyšší zlaté kategorii halové tour Světové atletiky a pro spousty reprezentantů to znamená šanci pro bonusové body do světového žebříčku, z něhož se postupuje na vrcholné akce. „Mnoha lidem to může hodně pomoct,“ říká svazový předseda Libor Varhaník před mítinkem, který se koná 4. února.

Diamantová liga ještě do Česka nedorazila, nejvyšší zlatou úroveň zimní halové atletiky ale fanoušci uvidí už podruhé za sebou. Ostrava se se svým mítinkem do kalendáře vklínila pro loňskou premiéru trochu náhodou a v tvrdé konkurenci místo udržela i pro letošní rok.

„Štěstí přeje připraveným. Na prestižním mítinku v Karlsruhe opravovali halu, Birmignham měl jako město finanční problémy, takže to zabalili. My jsme udělali všechno proto, abychom tam naskočili,“ líčí Varhaník. „Letos to bylo složité. Atletika je globální sport, úhel pohledu 215 federací je, že by mítinky měly být na všech kontinentech. Bojovali jsme, pomohla nám i vysoká sledovanost. Pro světovou atletiku bylo relevantní, že to bylo vidět.“

Ostrava si tak udržela zlatou značku, což při současném systému nominací na vrcholné akce znamená něco jako zlaté vejce. Na světové šampionáty či olympijské hry se přibližně polovina závodníků dostane splněním vražedných účastnických limitů. Další mají šanci díky světovému žebříčku, kde se kalkuluje nejenom s absolutním výkonem, ale i s umístěním a hodnotou jednotlivých závodů. A vysoká bodová hodnota Czech Indoor Gala láká nejen české reprezentanty, ale i esa ze světa.

„Je to celá plejáda slavných jmen, spousty medailistů. Mohli bychom klidně mítink zdvojnásobit, jaký je zájem. Těší mě, že se k nám atleti chtějí vracet,“ říká Varhaník. „Jednou z našich priorit je dát českým atletům šanci závodit na mítinku nejvyšší kategorie, aby mohli sbírat cenné body do světového rankingu. Zejména pro mladé české atlety je nesmírně těžké se dostat na zlatý mítink světové tour, zde mají ideální příležitost si na něm zazávodit. Navíc před domácím publikem. Může jim to v mnohém pomoct.“

Body důležité směrem k Tokiu

Organizátoři už oznámili start etiopské půlkařky Tsige Dugumaové, která má bronzovou medaili z loňské olympiády. Jedním z hitů bude i mužská půlka, kde poběží devatenáctiletý supertalent Jakub Dudycha, dorostenecký i juniorský mistr Evropy. V Ostravě se utká s šestým nejrychlejším Evropanem historie, Belgičanem Eliottem Crestanem, a naturalizovaným Italem Catalinem Tecuceanuem, bronzovým z loňského ME v Římě.

„Bonusových bodů je tam hodně, bude to důležité směrem k Tokiu,“ myslí Duducha směrem k zářijovému mistrovství světa pod otevřeným nebem. „Můj cíl pro Czech Indoor Gala je odvést si co nejvíc bodů a porazit co nejvíc hvězd. Tecuceanua už jsem jednou porazil. S Crestanem jsem ještě neběžel, bylo by fajn porazit i jeho.“

Na startu bude i další mladý Čech Daniel Kotyza. Dudycha chce během zimy zaútočit i na národní rekord Jakuba Holuši 1:46,09 minuty. „Pro halu je to velký cíl,“ líčí.

Očekávaná bude i ženská čtvrtka, kde se elitní konkurenci postaví i překážkářka Nikoleta Jíchová, čtvrtá z loňského evropského šampionátu.

„Jak rychle poběžím čtyři sta metrů, je pro mě důležitý ukazatel, co jsme v přípravě udělali dobře rychlostně. Nestresuju se, můžu běžet s čistou hlavou. Stačí vypnout hlavu a běžet co nejrychleji dvě kola,“ usmívá se Jíchová.

Na dráze se utká se specialistkami Lurdes Glorií Manuel, Ladou Vondrovou či Terezou Petržilkovou. Favoritkami budou Polka Natalie Bukowiecká (dříve Kaczmareková), mistryně Evropy a bronzová z OH v Paříži, a taky nizozemská rekordmanka mítinku Lieke Klaverová.