Czech Indoor Gala: etiopská půlkařská kometa či český pokus o návrat

Czech Indoor Gala je už podruhé za sebou zařazen do nejvyšší kategorie Gold seriálu World Athletics Indoor Tour a patří tak mezi devět nejelitnějších halových mítinků této sezóny. Také díky tomu nabízejí předběžné startovní listiny vskutku špičková jména, která se mohou pyšnit medailovými úspěchy z olympijských her i světových šampionátů.

Našlapaná půlka v čele s olympijskou medailistkou

Závod žen na 800 metrů slibuje velmi zajímavou podívanou, jelikož se na startovní čáru postaví špičková konkurence, které vévodí jeden z největších běžeckých objevů minulé sezóny Tsige Duguma. Třiadvacetiletá běžkyně z Etiopie přitom začala osmistovku běhat až v roce 2023, kdy ovšem absolvovala na této distanci jediný závod. Do nadcházející sezóny však vlétla ve velkém stylu a svůj vstup do nejužší špičky korunovala šokujícím ziskem titulu halové světové šampionky. Na olympijské hry v Paříži pak už odcestovala jako jedna z favoritek a pod pěti kruhy papírové předpoklady potvrdila, když podlehla pouze suverénní Britce Keely Hodgkinson a odvezla si z francouzské metropole stříbro.

Do Ostravy přicestuje také další medailistka z loňského halového mistrovství světa Noélie Yarigo. Ta si v Glasgow doběhla v osmatřiceti letech pro svůj největší kariérní úspěch v podobě světového bronzu pod střechou. Životní sezónu za sebou má také Slovenka Gabriela Gajanová, která na mistrovství Evropy v Římě vystoupala na stříbrný stupínek a na olympijských hrách pak v semifinále vylepšila vlastní národní rekord na 1:58.22. „Na zlatý mítink v Ostravě se moc těším. Budou to mé první závody v této halové sezóně a těším se, až poměřím síly s nejlepšími,“ vyhlíží svůj start na CIG.

Už tak kvalitní sestavu zahraničních závodnic doplňuje ještě Australanka Catriona Bisset, která je s venkovním osobákem 1:57.78 držitelkou rekordu Oceánie. Rekord mítinku Britky Jennifer Meadows 2:01.67 by tak měl být jistě v ohrožení.

Silné konkurence bude chtít využít k posunutí svých osobáků i česká špička v čele s naší současnou půlkařskou jedničkou Kimberley Ficenec, která se loni díky času 2:00.68 stala osmou nejrychlejší Češkou historie. Proti výrazně starším soupeřkám se pak bude chtít prosadit loňská dorostenecká mistryně Evropy Adéla Holubová. Zajímavé bude sledovat také start Němky Alicy Schmidt, která se doposud specializovala na čtvrtku a se štafetou si zaběhla finále mistrovství světa i Evropy.

Zkušenosti i nová generace proti českým čtvrtkařům

Závod mužů na 400 metrů je tradiční disciplínou Czech Indoor Gala a v jeho programu nechybí ani letos. Vítězství z minulého ročníku bude obhajovat Vít Müller. Naopak o svůj první triumf na tomto mítinku chce usilovat šestý muž loňského HMS Matěj Krsek.

„Každým rokem roste moje chuť závodit, a to obzvláště před českým publikem, které mě již dobře zná. Bude to můj třetí halový start, takže věřím, že už budu rozzávoděný a předvedu dobrý výkon. Do závodu půjdu s ponaučením z minulého roku, takže budu připraven na každý jeho scénář,“ věří Matěj. Nechybí ani další bronzový medailista ze štafetového mixu z MS v Budapešti Patrik Šorm, mezi jehož úspěchy patří například i páté místo z HMS 2022 v Bělehradě.

Našim čtvrtkařům se postaví pestrá škála soupeřů. Synonymem pro zkušenost je Nizozemec Liemarvin Bonevacia, jenž loni už ve veteránském věku pětatřiceti let dokázal na mistrovství Evropy v Římě víc než zdatně konkurovat téměř o generaci mladším soupeřům a doběhl si pro kontinentální bronz, který byl už jeho druhým v bohaté a dlouhé kariéře. K tomu má ve své sbírce i dva kovy stejné hodnoty z halových evropských šampionátů a řadu medailových úspěchů s nizozemskými štafetami včetně olympijského stříbra z her v Tokiu 2021, kde běžel i finále hladké čtvrtky. Na Czech Indoor Gala se představí už potřetí v řadě. „Jsem nadšený, že budu moci zahájit halovou sezónu právě v Ostravě. Těším se na rychlý závod,“ vzkazuje jeden z tradičních soupeřů Pavla Masláka.

Naopak mezi mladé pušky patří další dvě zahraniční hvězdy. Maďar Attila Molnár sahal po vítězství na Czech Indoor Gala už loni, ale tehdy mu ho o dvě setiny uzmul právě Vít Müller. Sezóna 2024 pro něj však byla jinak velmi úspěšná, když si na HMS v Glasgow doběhl pro páté místo a na mistrovství Evropy v Římě obsadil šestou příčku. Švýcar Ricky Petrucciani je pro změnu vicemistrem Evropy z šampionátu v Mnichově 2022 a na ostravském Gala si odbyde svou premiéru. Rekord mítinku Jamajčana Edina Steela má hodnotu 46.11, což je jistě v silách všech jmenovaných.

Čeští olympionici se postaví evropskému šampionovi

Na mužské dvoustovce by se mělo představit kompletní trio našich olympioniků z Paříže. Na loňský primát se pokusí navázat Eduard Kubelík, jenž při svém triumfu dokonce atakoval rekord mítinku Kubánce Reyniera Meny, za kterým zaostal časem 20.66 jen o dvě setiny a stal se po Pavlovi Maslákovi druhým nejrychlejším českým dvoustovkařem v hale. Tomáš Němejc se pro změnu blýskl na mistrovství Evropy v Římě, kde postoupil do finále, ve kterém obsadil velmi lichotivou šestou příčku. Po nepříliš vydařené sezóně 2024 se o comeback pokusí český rekordman pod otevřeným nebem Ondřej Macík.

Naši sprinteři to však nebudou mít vůbec jednoduché, protože do Ostravy přicestuje překvapivý mistr Evropy z Říma Švýcar Timothé Mumenthaler, jenž opanoval loňský kontinentální šampionát špičkovým časem 20.28. Je také bronzovým medailistou z mistrovství Evropy do 22 let v Espoo 2023. Na Czech Indoor Gala nesmí samozřejmě chybět ani někdejší mistr Evropy ve dvaadvacítkách a trojnásobný medailista z halových evropských šampionátů na šedesátce Ján Volko.

