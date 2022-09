Sato jako Nedvěd, Krejčí jako Rosický: EURO 2004 versus EuroBasket 2022

Vrchol jedné výjimečné generace: platilo to pro fotbalovou partu v roce 2004 a platí to bezezbytku i pro basketbalovou reprezentaci, která dnes začíná svou pouť EuroBasketem duelem proti Polsku (17.30). Slavný Brücknerův výběr tehdy dosáhl na EURO v Portugalsku na bronz, basketbalisté budou chtít domácí fanoušky přesvědčit o tom, že i oni do širší evropské špičky patří. Kdo má v mužstvu kolem Tomáše Satoranského roli, která by se s trochou nadsázky dala srovnat s hvězdami týmu, kterému šéfoval Pavel Nedvěd?