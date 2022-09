Češi na ME pod lupou: Krejčí je koření, Veselého neumí tým řádně využít

Druhá porážka, ale tahle by mohla být bodem zlomu. Čeští reprezentanti na EuroBasketu před rekordní návštěvou statečně čelili největším favoritům ze Srbska a hlavně v závěru naznačili, že takhle by to šlo. Českému vzepětí velel dvacetiletý Vít Krejčí, který si také vysloužil od deníku Sport nejvyšší známku. Za svůj výkon dostal osmičku (na stupnici od 1 do 10, kde desítka je nejlepší). Proti „svým“ Srbům se prakticky neprosadil Jan Veselý, jehož schopnosti se zatím týmu nedaří příliš využít. Projděte si známky, které basketbalistům za zápas se Srby rozdal deník Sport.