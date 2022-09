Tančil se basketbalový last dance? Oficiálně (zatím) nekončí nikdo, ale...

PŘÍMO Z BERLÍNA | Hudba dohrála, last dance skončil. Ne jako v podání Michaela Jordana a jeho Bulls, kteří si před rozpadem týmu navlékli šestý prsten pro mistry NBA. EuroBasket, jenž měl být vrcholem úspěšné basketbalové generace postavené na duu Satoranský - Veselý, dopadl neúspěchem. A zřejmě se začne drolit i tým, který se z vyzrálého (současný věkový průměr 29 let) pomalu stane přestárlým. Byť nikdo z hráčů oficiálně neoznámil po osmifinálovém krachu s Řeckem konec v národním dresu, čas nejde zastavit.

Obvykle, když zhasne oheň a skončí jeden olympijský cyklus, ve světě sportu přichází řada odchodů do „penze“. Vydržet další čtyři roky do akce pod pěti kruhy je zkrátka moc. Nemluvě ani o postupujícím věku dotyčného. Podobná atmosféra nyní obklopuje i sehrané české mužstvo pod koši.

Končíš? Nekončíš? Tohle téma bylo během EuroBasketu v týmu tabu. Dohrajme ho a pak se můžeme bavit. Teď je konec, a jaký je výsledek průzkumu?

Jan Veselý, 32 let: „Vážně nevím. Další EuroBasket je daleko. Nerad bych to říkal hned teď. Dám tomu šanci, ještě se to všechno nějak vyvrbí.“