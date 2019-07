Hvězdy hlásí sorry! Kdo bude chybět v Dream Teamu? Odmítl i LeBron James | iSport.cz

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Sezona NBA 2018/19

Počet bodů: 27,4

Počet doskoků: 8,5

Počet asistencí: 8,3



Superstar číslo 1 a omluvený číslo 1. Své sorry King James a trojnásobný šampion NBA poslal už dlouho dopředu, v dubnu. „Není to pro mě dobré léto,“ řekl a od té doby, co mu s Lakers skončila po neúspěšném boji o play off předčasně sezona, se věnuje léčbě bolavých třísel. Chystá se též na natáčení filmu Space Jam 2, kde bude hlavní hvězdou, stejně jako byl u jedničky Michael Jordan.