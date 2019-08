MS basketbal 2019 | Dějiště, maskot, vstupenky a historie | iSport.cz

Čína při volbě pořadatele dostala přednost před Filipínami, které nakonec uspořádají společně s Japonskem a Indonésií šampionát v roce 2023.

Za českými basketbalisty do Šanghaje

Mistrovství světa v Číně se podívá hned do 8 měst - Šen-čen, Tung-kuan, Kuang-čou, Fo-šan, Wu-chan, Nan-ťing, Šanghaj a Peking. Čeští basketbalisté odehrají všechny utkání skupiny E v Šanghaji. Finálovou fázi turnaje pak hostí Wukesong Arena v Pekingu.

Okénko do historie mistrovství světa v basketbalu

První šampionát proběhl v roce 1950 v Argentině, kde si domácí došli pro dosud jediný titul. Od té doby je nejúspěšnějším týmem výběr USA, který získal 5 světových titulů. Američané si při svých suverénních výkonech na LOH 1992 v Barceloně získali proslulou přezdívku Dream Team, kterou byly označovány i některé ženské výběry USA. Žádný už však nedosáhl takové nadvlády jako historicky první tým složený z hráčů NBA na olympijských hrách.

Od roku 1967 bylo tradicí, že se MS v basketbale koná ve stejný rok jako MS ve fotbale. Loni se jejich cesty rozešly a letošní basketbalový šampionát se koná teprve podruhé v historii, místo klasických 4, až po 5 letech.

Československo se v minulosti zúčastnilo čtyř světových šampionátů v rozmezí let 1970-1982. Nejlépe českoslovenští basketbalisté dopadli při svém debutu v roce 1970 na MS v Jugoslávii. Společně s USA postoupili ze základní skupiny a v té finálové obsadili konečné 6. místo.

Vstupenky na MS v basketbale 2019

Basketbaloví fanoušci měli v předprodeji hned několik možností pořídit vstupenky na všechna klání šampionátu. Pořadatelé nabídli fanouškům balíčky vstupenek na utkání konkrétního týmu nebo ve vybraném městě. Dále šli do prodeje celodenní vstupenky, které zahrnují vstup na dvě utkání. Aktuálně jsou v prodeji vstupenky na zbývající utkání.

Vstupenky na zápas Turecko - Česko nebo Japonsko - Česko pořídíte od zhruba 580 Kč (180 čínských jüanů). Souboj s výběrem USA už je vyprodaný. Další informace o vstupenkách naleznete na oficiálním webu en2019fbwc.damai.cn.

Oficiálním maskotem Son of Dreams

Jmenuje se Syn snů (Son of Dreams) a narodil se 8. srpna 2015 v Číně. Vzešel ze soutěže, kterou FIBA při příležitosti basketbalového šampionátu v Číně uspořádala. Kdokoliv mohl poslat svůj designový návrh na maskot. Komise pak vybrala tři hlavní favority, z kterých fanoušci vybrali oficiálního maskotu MS v basketbalu 2019. Ten podle popisu vidí do budoucnosti a je schopen měnit sny v realitu, proto Son of Dreams.

Trofej pro vítěze basketbalové šampionátu

Nová trofej pro vítěze MS v basketbale byla představena při losovacím ceremoniálu kvalifikace 7. května 2017. Nový pohár je vysoký 60 cm (o 13 více než jeho předchůdce), čímž se řadí mezi největší sportovní trofeje. Výrobce je společnost Thomas Lyte, na jejíž trofeje narazíte např. v Davis Cupu, Fed Cupu, FA Cupu nebo Ryder Cupu.