MS basketbal 2019 | Benjamínek, který (se) baví. Krejčí zaujal v přípravě na basketbalové MS | iSport.cz

Jakub Šiřina mu nalil excelentní zadovkou mezi nohama a smeč do koše si Vít Krejčí užil naplno. Po parádní akci vstali lidé na tribunách i hvězdní spoluhráči z lavičky.

„Byl to skvělý moment. Tou přihrávkou jsem získal neuvěřitelné sebevědomí. Zase mi to dodalo extra motivaci. To se povedlo,“ usmíval se Krejčí. „Ten pocit, když se povede dobrá akce a zvedne se publikum, to je nejlepší pocit v basketbale.“

V českém týmu, který po dlouhých 37 letech postoupil na světový šampionát, je benjamínkem. Ovšem s předpokládanou velkou budoucností. Krejčí už od čtrnácti let na své kariéře pracoval v mládežnických týmech španělské Zaragozy a v létě v klubu semifinalisty ACB Ligy podepsal svou první profesionální smlouvu.

Léto ale věnuje službě reprezentaci. V červenci bojoval v Portugalsku v divizi B evropského šampionátu do 20 let a pomohl k postupu mezi elitu. A pak jen s malou pauzou nastoupil do tréninkového kempu dospělého národního týmu před MS v Číně.

„Bylo to namáhavé. Po sezoně jsem měl dva dny volna, potom jsme letěli s dvacítkami do Portugalska. Turnaj byl hodně dlouhý, přiletěli jsme v noci, měl jsem dva dny. Bylo to hodně krátké, ale naštěstí jsem měl dost tréninků, než začaly přípravné zápasy. Takže jsem se stihnul dostat do toho mužského basketu, což je zase něco jiného,“ líčil Krejčí. „Volna za léto jsem měl dohromady snad deset dní. Jak je nás teď na trénincích hodně, hodně se to točí, takže se cítím každý den líp.“

Postupně si taky zvyká na hřišti mezi zkušenějšími spoluhráči. Za reprezentační áčko poprvé nastoupil v zimě při závěru kvalifikace s Bosnou a ve Francii. O víkendu při pražském turnaji v Královce nasbíral další tři starty.

Opory mladíka nenechávají ve štychu. Tomáš Satoranský pro něj našel pár povzbudivých slov, Ondřej Balvín ho přímo na hřišti vyzýval ke střelbě.

„Jsem rád, že mi kluci pomáhají,“ usmíval se Krejčí, který zblízka pozorně sleduje, co předvádí týmový lídr Satoranský. „Je to neuvěřitelné, je to jeden z nejlepších hráčů, co tady kdy byl. Je skvělé, že má takovéhle úžasné akce, že dokáže zvednout publikum. Hlavně to nakopne celý tým, když se povede nějaký dunk, nebo nějaká těžká střela.“

Reprezentační kouč Ronen Ginzburg má v přípravném kempu patnáct hráčů, z nichž tři se do konečného výběru pro Čínu nedostanou. Krejčí naději stále má.

„Snažím se na to nemyslet a hrát co nejlepší basket, což se teď povedlo. Na druhou stranu, příště se to povést nemusí,“ hodnotil po nedělním střeleckém představení. „S trenéry jsem o tom nemluvil. Všichni mi říkají: Pořád trénuj, buď agresivní. A já se o to snažím. Nemyslím na to, jestli pojedu, nebo nepojedu.“

Případná účast na světovém šampionátu by Krejčímu pomohla na startu profesionální kariéry. Další etapou bude snaha ukotvit se v dospělém týmu Zaragozy, jejíž kádr bude v sezoně kromě ACB Ligy bojovat i v základní části Ligy mistrů.

„Budeme hrát dvě ligy a to byl hlavní důvod, který mi pomohl se rozhodnout, že tam půjdu zpátky. Dvě ligy, dvakrát víc minut,“ spočítal si Krejčí. „Tým je postavený tak, že na mé pozici máme nějaké starší hráče. Říkali mi, že asi všechny zápasy neodehrajou, takže doufám, že budu mít nějaké minuty.“

Další program českých basketbalistů

12. – 14. srpna příprava v Nymburce

15. – 19. srpna přípravný turnaj v Hamburku (Polsko, Německo, Maďarsko)

21. srpna odlet do Koreje

22. – 28. srpna přípravný turnaj v Koreji (Angola, Litva, Korea)

31. srpna – 15. září MS v Číně (1. září duel s USA, 3. září s Japonskem, 5. září s Tureckem)