MS basketbal 2019 | Češi v přípravě na MS porazili Polsko, Satoranský dal 21 bodů | iSport.cz

Před ještě více zaplněným hledištěm haly Královka než při pátečním duelu proti Tunisku (80:66) měli Češi podařený začátek a vedli 7:0. Ve čtvrté minutě po trojce Satoranského se dostali do devítibodového náskoku. Poláci ale srovnali krok a v závěru první čtvrtiny i vyrovnali (23:23).

Přestože do té druhé šli se ztrátou, po trojce Gruszeckého poprvé vedli. Ginzburgův tým jim ale nedopřál dlouho radost z náskoku a osmibodovou šňůrou skóre otočil. Satoranský i díky dvěma trojkám vylepšil už do poloviny utkání střelecké konto na 15 bodů a Češi vedli o poločase opět o devět bodů.

Po pauze před 1850 diváky prožili domácí tříapůlminutový útlum, z čehož byl obrat na 50:51. Odpověděl ale Satoranský, který navíc proměnil i trestný hod, a Ginzburgův celek předvedl desetibodovou šňůru. Tu podpořili trojkami Bohačík a Krejčí.

Češi šli do závěrečné čtvrtiny s vedením 63:56, ale Polsko i díky dvěma trojkám Laczynského otočilo na 66:63. Potom ale zase začali úřadovat nejlepší domácí střelci Satoranský s Hrubanem. V přetahované o výsledek v závěru dal 107 sekund před koncem klíčovou trojku Peterka, vedení pak pojistili Bohačík a čtyřmi trestnými hody Balvín.

Pro Peterku to byly jediné tři body večera. "V tréninku mu to tam strašně padalo, jak v Nymburce, tak tady. Trošku měl výpadek, ale věří si a určitě je výhoda, že ho máme na hřišti. Dá nám zase něco jiného do hry. I Vojta (Hruban) dal taky důležitou trojku a Boči (Jaromír Bohačík) taky. Je důležité, abychom měli sebevědomí, i když to nepadá a otevřené střely dávali na koš," řekl Satoranský.

Ke konci třetí čtvrtiny dal trojku i devatenáctiletý benjamínek Vít Krejčí. Byly to jeho první body ze hry ve čtvrtém utkání v národním týmu. Dosud měl na kontě jednu proměněnou šestku z únorového závěrečného utkání kvalifikace ve Francii.

"Byla skvělá atmosféra. Jsem moc rád, že se to stalo na domácím hřišti. Pocit, když se povede nějaká pěkná akce a zvedne se publikum, je ten nejlepší. Proto basket tak miluju a dodá mi to extra motivaci, aby těch momentů bylo co nejvíce," prohlásil Krejčí.

Český basketbal Cup mužů v Praze:

ČESKO - Polsko 81:76 (26:25, 50:41, 63:56)

Nejvíce bodů: Satoranský 21, Hruban 19, J. Bohačík 12 - Ponitka 15, Kulig 12, Koszarek 10. Fauly: 26:23. Trestné hody: 19/14 - 25/18. Trojky: 9:8. Doskoky: 37:37.

20:30 Tunisko - Jordánsko.

Tabulka:

1. Česko 2 2 0 161:142 4

2. Polsko 2 1 1 168:132 3

3. Tunisko 1 0 1 66:80 1

4. Jordánsko 1 0 1 51:92 1