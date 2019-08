MS basketbal 2019 | Češi poznávají jiný basketbal. Řezali to, sudí to pouští, zlobil se obr | iSport.cz

"Byl to tým, s kterým se v Evropě moc nesetkáme, hodně to řezali a rozhodčí to dost pouštěli. Podle toho to také vypadalo. Nevím, jestli se dá hodnotit tento zápas pozitivně nebo negativně. Odehráli jsme to, zkusili jsme si jiný styl basketu a musíme si z toho vzít, co bylo špatně," řekl Balvín.

Za svá čísla byl rád, ale v dalších duelech s domácí Koreou a Litvou v generálce na mistrovství světa v Číně očekává náročnější test. "Jsem spokojený. Pořád se do toho nějak dostávám. Mám před sebou ještě další dva těžké zápasy, oba budou něčím jiným specifické. Jsem za dnešek rád, ale je to pořád příprava," prohlásil Balvín.

Podle letní posily Bilbaa z Grand Canarie si spoluhráči stále přivykají na souhru s hráčem jeho parametrů. Postupem času jeho výšky stále více využívají. "Kluci nejsou zvyklí hrát s pivotem, který má 217 a ještě v rámci pohyblivosti," prohlásil Balvín

"Čím déle jsme spolu, tím více si na sebe zvykáme. Oni se snaží vyhovět mně a já jim. Trenér je nutí, aby mě byli schopní hledat a já se snažím týmu pomoci. To je také potřeba z mé strany ještě víc," doplnil.

Potěšilo ho, že se mu daří proměňovat trestné hody. "Snažím se pro fauly jít a v létě jsem se snažil zapracovat na šestkách. Protože co zápas, tak střílím čtyři pět šestek," řekl Balvín.

Přiznal, že hra Angoly český tým občas rozhodila. "Asi jsme byli v určitých momentech zápasů měkcí. Nejsme na tuhle hru zvyklí, že to rozhodčí takhle pouští," uvedl Balvín.

"Taky jsme pak měli momenty, kdy jsme se snažili dělat fauly a oni to nepískali. Záleží fakt vyloženě na tom rozhodčím. Naštěstí tím, že jsme byli basketbalovější, jsme to mohli uhrát na výsledku. Jinak by to asi bylo maso," podotkl Balvín.

V neděli proti Koreji budou mít Češi výškovou převahu. "Oni to vynahrazují rychlostí, agresivitou a střelbou. I když dneska jim to tam proti Litvě moc nepadalo, tak hádám, že to budou střelci z dálky. Jsou fyzičtí a s tím se musí počítat," dodal Balvín před souboje s bronzovým týmem předloňského mistrovství Asie.