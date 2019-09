MS basketbal 2019 | Já a MVP? Asi tu cenu rozpůlíme. Blake dává těžké střely, chválil Bohačík | iSport.cz

Jak to zní, když se řekne, že jste vyhráli za Českou republiku historicky první duel na MS?

„Musím říct, že je to super. Paráda. Na druhou stranu: teď jsme v situaci, v níž jsme chtěli být. Čili že si to s Tureckem rozdáme o postup. Ještě ale není nic hotovo.“

Nakonec jste byl i s 22 body vyhlášen hráčem zápasu. Dosáhl jste i stejného počtu jako Blake Schilb.

„No, nevím, jestli tu cenu rozpůlíme. Nebo možná rozdělíme na dvanáctiny… Blake je nicméně úžasný střelec. Někdy to i vypadá, že čím těžší střely má, tím vyšší procento úspěšnosti získává. Možná je to ošklivé říct, ale my vlastně od něj neznáme nic jiného, opravdu ne. Těžké střely on prostě dává. Bylo jen otázkou, kolik jich bude. ¨

S USA jste získali respekt, duel s Japonci jste zvládli… co to říká o síle týmu?

„Tenhle zápas byl hrozně těžký, byl to náročný soupeř. Ale co to vypovídá o mančaftu, to uvidíme až po zápase s Tureckem. Jsme teprve na dvou třetinách základní části. Ještě bych to nehodnotil.“

Takže se radujete, ale přitom už koukáte dopředu?

„Asi tak. Jeli jsme sem tím, že chceme být poslední zápas ve hře o postup, což se splnilo. Radost je neskutečná, ale pořád je čeho dosáhnout.“

Kdy jste tedy uvěřil proti Japoncům ve výhru?

„Já se toho strašně zdržuju. Když se ve druhé půli dívám na skóre a říkám si, že už je tam nějaký náskok, hned si vynadám, že pořád musíme bojovat, protože basketbal je v tomhle strašně ošidný. Jakmile začnete myslet na náskok, nedopadne to většinou dobře.“

Rozhodla nicméně zlepšená obrana ve druhé půli?

„Abych řekl pravdu, moc nevím, co se stalo. Mám ale pocit, že se po pauze Hačimura na své body už hodně nadřel. Klukům obranářům patří náš velký respekt za to, co předvedli. Ale zase bych moc nechválil. Pořád máme před sebou další zápas.“

Může být tedy devizou tohoto týmu právě tahle semknutost?

„Určitě to tak je. Říkám to pokaždé, když dám víc bodů, že to znamená, že tým pěkně spolupracuje. Nejsem žádný veliký hráč jeden na jedna, co by si vytvářel své střely. I mé body jsou důkazem toho, že tým šlape.“