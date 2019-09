MS basketbal 2019 | Satoranský uznal: Japonci mi to otrávili. Podrželi nás Boči a Blake | iSport.cz

Jak byste tedy utkání hodnotil?

„Myslím, že to Japonci odbojovali až do konce, nechali tam všechno. Je to hodně atypický soupeř, hrozně rychle běhají do protiútoků, kde jsme ale udělali dobrou práci, a zastavovali je. Jejich tlak na míč byl ale hodně nepříjemný. Skvělý zápas předvedli Boči (Jaromír Bohačík) a Blake (Schilb), kteří nás podrželi v těch rozhodujících chvílích. Trefovali se, když se moc v útoku nedařilo a byli schopní dát i těžké střely na konci.“

Co jste tedy vy udělal, aby vám Japonci neotrávili zápas a dokázal jste se do něj vrátit?

„Osobně mi ho otrávili, protože byli nepříjemní v obraně a vytvářeli neustále tlak na míč. Snažil jsem se být trošku agresivnější, ale o až ve druhé půli. Určitě to byl těžký zápas s velice agresivní obranou, ale vybojovali jsme to.

ANALÝZA MS: Češi rozjeli trojkovou smršť, Satoranského nahradil Schilb

Vzal vám tedy zápas víc sil, než měl?

„My jsme se nepřipravovali na to, kolik sil nám to vezme. Šli jsme do toho, jako by už po tomhle neexistoval další zápas a byl to ten nejlepší přístup. Věděli jsme, že to nebude nic snadného, což také nebylo. Myslím, že jsme se i výborně připravili na zónu, a byť tam byly některé úseky, kdy jsme nebyli moc trpěliví, vždycky jsme dali koš v důležitých momentech.“

Celkem jste dali i jedenáct trojek.

„To bylo také velice důležité, protože ne vždycky se nám dařilo postavit tu akci, kterou jsme chtěli. Neměli jsme dobrý timing, ale střelba nás podržela, když právě Boči a Blake dali těžké trojky na konci klaksonu. Nehráli jsme dobře, ale za první poločas jsme dali 45 bodů, což týmu určitě pomohlo a pak jsme byli schopní hrát i na zónu.“

Rozhodující rozuzlení v boji o postup tak přijde s Turky. Jak tenhle duel teď vyhlížíte?

„Myslím, že bychom si měli ve středu hlavně odpočinout a připravit se na další zápas, který bude fyzicky nesmírně náročný. Turci taky hodně tlačí na míč, což ukázali už první zápas a Japonskem. Samozřejmě uvidíme, jak budou hrát s Amerikou, ale budeme muset hrát jako proti Japonsku. Dát do toho vše a být trpěliví.“