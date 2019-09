MS basketbal 2019 | Ginzburg: Máme srdce lvů. A s Veselým bychom byli proti Turkům favorité | iSport.cz

Jak byste tedy hodnotil dosavadní české představení na MS?

„Víme, že máme srdce lvů. Co si pamatuju, tak nejen za mé éry u reprezentace, ale ani nikdo předtím nemohl nikdy říct, že tam hráči nenechali všechno. I když prohrajeme, dáme do toho vždy sto procent. A to je první předpoklad. Máme silné stránky i některé slabší věci… víme o tom. S Janem Veselým jsme třeba fakt těžký soupeř, co může jít hodně daleko. Můj názor rovněž je, že na Eurobasketu 2021 bychom se s ním mohli rvát o medaili. Tady je to ale bez něj jiné. Musíme tedy dál pracovat na tom, co nám tolik nesedí: někdy je to výška, někdy koncovka pod košem proti velkým soupeřům, někdy obrana. Celkově jsme ale zdravý tým.“

Který se zdá, že jde zápas od zápasu stále vzhůru. Vnímáte to také tak?

„Ano, cítím, že jdeme nahoru. Proti Litvě jsem už tušil, že je to slibné. Často záleží na soupeři, jak nám sedí nebo ne, ale zlepšujeme se. Dáváme si hodně míč, každý to říká – i Popovich mi to říkal. A to je dobře.“

Ukázalo se proti Japonsku, že to zvládnete i se Satoranským na lavičce?

„Samozřejmě. Není dobré ani pro Satyho, aby hrál 35 minut jako teď. Hodně soupeřů se na něj zaměřuje a vyvíjí na něj tlak – jako Japonci. Máme však hráče, co mu mohou pomoci s režií hry, ať naši další rozehrávači, nebo Blake, Boči a někdy Vojta. Musíme vědět, že když přijde taková míra tlaku, můžeme ho dát na pozice dvě a tři, aby mohl jít i víc do koncovky a nemusel to vždycky řídit. Na trojce nehrál poprvé ani naposledy. Máme určité akce, kdy si míč převezme Blake nebo Boči.“

Platí tedy, že na MS zatím panuje spokojenost?

„Přesně tak. Příprava byla v pořádku, prvním cílem bylo porazit Japonsko, druhým je pokusit o totéž proti Turecku a získat postup. A pokud ne, tak udělat olympijskou kvalifikaci. Je to ale zatím OK. Dostávám i hodně zpráv o tom, že lidi baví se na nás koukat. Jasně, máme slabší stránky, ale já jsem spokojený.“

Jaký soupeř tedy bude ve čtvrtek Turecko?

„Těžký. Na pozici 2 mají opravdu velké chlapy a na čtyřce taky. Jejich rozehrávač výborně střílí, bude to hodně náročné, ale když budeme koncentrovaní a budeme dělat naše věci správně, možná se můžeme postarat o velké překvapení.“

Bude to duel buď, anebo?

„Nejsme favorité, to si můžeme přiznat. Tím bychom byli s Janem Veselým, se vším respektem k Turecku. Na druhou stranu nejsme ale ani vyložení outsideři v tom smyslu, že bychom neměli vůbec žádnou šanci. Můžeme se s nimi o postup porvat.“