MS basketbal 2019 | Poznejte české hráče na MS: Kdo si nevzal telefon? Jaké seriály sledují? | iSport.cz

Poznejte české basketbalisty, kteří bojují na MS v Číně. • FOTO: Koláž iSport.cz Čeští basketbalisté se po dlouhých 39 letech probojovali na mistrovství světa, které se letos koná v čínské Šanghaji. Poznejte české hráče, kteří budou zítra proti Turecku bojovat o vysněný postup ze skupiny. Kdo z nich si nechává doma mobilní telefon, jaké jsou jejich oblíbené seriály, kdo zase ujíždí na vodní dýmce a který člen týmu si užívá vztah s novou přítelkyní?

Tomáš Satoranský, 27 let, rozehrávač, Chicago Bulls Míry: 201 cm, 95 kg CO JSEM SI VZAL S SEBOU DO ČÍNY

„Pas. Taky iPad na sledování filmů, let je dlouhý. A průvodce po Číně.“ CO MĚ NEJVÍC NABUDÍ DO ZÁPASU

„S tím jsem nikdy problémy neměl, vždycky jsem chtěl vyhrávat. Většinou nějaká muzika na správnou bojovou náladu. Něco rychlejšího, rytmického, možná i nějaké elektro, co sedí k basketbalu.“ ČÍM NEJVÍC POMŮŽU TÝMU

„Zkušeností z velkých zápasů. Komunikací, bojovností. Určitě i dovednostmi, které jsem získal. Nejdůležitější je ale být správným lídrem. V této roli v nároďáku jsem už delší dobu.“ NA ČEM PRÁVĚ UJÍŽDÍM

„U seriálů jsem teď začal sledovat Peaky Blinders. Mám rozkoukanou druhou sérii a vůbec z ničeho nejsem zklamaný, naopak. Skvělá atmosféra. Jsem hodně přes gangsterky a mafiánské filmy. Dál samozřejmě moje dcera. Tam si hodně užiju, tam nemám jinou šanci. (směje se) Je super, je to něco novýho v životě.“

Vojtěch Hruban, 30 let, křídlo, ČEZ Basketball Nymburk Míry: 202 cm, 85 kg CO JSEM SI VZAL S SEBOU DO ČÍNY

„Boty. Asi to jediný, co člověk musí mít. Vedle toho mapu Šanghaje, pro jistotu. Žádný telefon, jsem old school.“ CO MĚ NEJVÍC NABUDÍ DO ZÁPASU

„Na MS hlavně fanoušci. Obecně čím důležitější zápas, tím větší motivace.“ ČÍM NEJVÍC POMŮŽU TÝMU

„Moje hlavní role je pořád stejná: obrana, střelba z dálky, nějaké body, když to půjde. A hlavně běhat. Až jednou přestanu běhat, můžu skončit s basketem.“ NA ČEM PRÁVĚ UJÍŽDÍM

„Jsem v půlce třetí série Stranger Things. Takže jsem úplně zaseknutej a s manželkou se nemůžeme dočkat, až dcera večer usne, abychom si mohli pustit dva díly. Dva jsme si stanovili proto, aby nám to chvíli vydrželo.“

Jaromír Bohačík, 28 let, křídlo, ČEZ Basketball Nymburk Míry: 197 cm, 90 kg CO JSEM SI VZAL S SEBOU DO ČÍNY

„Špunty do uší kvůli mému spolubydlícímu. Pak seriály, které jsem si stáhl na cesty. Mám připravenou knížku Mind Games, dostal jsem ji od kamaráda a myslím, že se to velice hodí.“ CO MĚ NEJVÍC NABUDÍ DO ZÁPASU

„Samotný zápas. Mám to přirozeně. Jak se blíží, začínám být mírně nervózní a je to fajn, nejlíp, jak to jde.“ ČÍM NEJVÍC POMŮŽU TÝMU

„Věřím v to, že jsem dost komplexním hráčem. Takže bych byl velice rád, kdyby se o mně říkalo, že umím víc věcí najednou. Mimo body, které se všeobecně chtějí, nejsem úplně špatný obránce. A co se týče distribuce míče a organizace, jsem taky schopen něco dodat.“ NA ČEM PRÁVĚ UJÍŽDÍM

„Ta knížka Mind Games mě tak nadchla, že jsem se rozhodl, že si ji nechám na dobu šampionátu. A k narozeninám jsem dostal od manželky vodní dýmku, což nevím, jestli bych měl říkat. Takže jsem teď velkým fanouškem tohohle odpočinkového prostředku. Ale už jsme si doma řekli, že je třeba to omezit.“ (směje se)

Patrik Auda, 30 let, pivot, Pistoia Basket 2000 Míry: 206 cm, 107 kg CO JSEM SI VZAL S SEBOU DO ČÍNY

„Telefon! I kdybych se náhodou ztratil, abych se potom zase nějak našel.“ CO MĚ NEJVÍC NABUDÍ DO ZÁPASU

„Asi když si poslechnu nějakou oblíbenou hudbu. Český rap, nejvíc asi Sergei Barracuda. Když jsem sám někde v klidu, dostanu se do správné nálady.“ ČÍM NEJVÍC POMŮŽU TÝMU

„Hraju agresivně v obraně i v útoku. Snažit se dát týmu náboj, hrát energicky, to je můj styl. Mohlo by to povzbudit všechny ostatní hráče.“ NA ČEM PRÁVĚ UJÍŽDÍM

„Poslední rok jsem se začal zajímat o tetování. Nechal jsem si jich pár udělat, byl jsem i na veletrhu. Snažím se dívat do různých magazínů na nápady a styly. Docela mě to chytlo. Jestli po MS přibude novinka, inspirace čínskými znaky? Možná, nevylučuju to. Většinou tomu nechávám volný průchod.“

Ondřej Balvín, 26 let, pivot, Retabet Bilbao Basket Míry: 217 cm, 110 kg CO JSEM SI VZAL S SEBOU DO ČÍNY

„Basketbalové boty! Dobrou náladu. A počítač, protože jsem přes technologie, provází mě všude.“ CO MĚ NEJVÍC NABUDÍ DO ZÁPASU

„Zápas sám o sobě. Bude zájem fanoušků, to je určující. Nejsem takový, že bych se potřeboval nabudit.“ ČÍM NEJVÍC POMŮŽU TÝMU

„Zkušenostmi z těžkých zápasů. Už hraju dost dlouho venku, budu mít svou devátou sezonu, s nároďákem jsem dlouho.“ NA ČEM PRÁVĚ UJÍŽDÍM

„Můj absolutní ´doping´ je můj pes. A elektronický skateboard, onewheel. S tím se vyblbnu každý den. Protože to ještě nikdo neumí charakterizovat, nemám to zakázané ve smlouvě.“ (úsměv)

Blake Schilb, 35 let, křídlo, Champagne Chalons-Reims Basket Míry: 201 cm, 95 kg CO JSEM SI VZAL S SEBOU DO ČÍNY

„Zkušenost, to je to nejdůležitější. Tvrdě jsme pracovali, abychom se tam dostali, a přeju si, abychom ukázali, co znamená český basketbal.“ CO MĚ NEJVÍC NABUDÍ DO ZÁPASU

„Vůbec to, že můžu hrát. Je mi 35, děti rostou, začínají rozumět basketbalu, obzvlášť syn na něj hodně kouká. Nechci ho zklamat.“ ČÍM NEJVÍC POMŮŽU TÝMU

„Zase zkušeností. Věřím, že jsem schopný pomoct jakkoliv. Obzvlášť když nám chybí Jan (Veselý). Budu tedy muset ještě víc bránit, pomáhat na doskoku.“ NA ČEM PRÁVĚ UJÍŽDÍM

„Zajímám se o víc věcí. Pocházím z USA, takže vidím, že tam jezdí hodně aut Tesla. Rád studuju, jak fungují, jestli je to budoucnost. Že si sedneme a auto nás samo vezme, kam chceme… Řeším i další věci, které s tím souvisí, třeba globální oteplování. Když člověk mluví o mistrovství světa, každý by se měl zamyslet, jak může pomoct světu. Už jenom recyklováním, šetřením energie.“

Pavel Pumprla, 33 let, křídlo, ČEZ Basketball Nymburk Míry: 198 cm, 94 kg CO JSEM SI VZAL S SEBOU DO ČÍNY

„Knížky. Mám nastavenou reading challenge, co chci letos přečíst, a jsem mírně pozadu. Jednu a půl knížky přečtu v letadle během 14hodinového letu. A manželka by mě zabila, kdybych si zapomněl kartáček na zuby a mezizubní kartáček. Jako zubařka na to velmi dbá.“ (úsměv) CO MĚ NEJVÍC NABUDÍ DO ZÁPASU

„Čím atraktivnější soupeř a důležitější zápas, tím líp. Taky situace v průběhu zápasu. Buď se mi něco nepovede, nebo se soupeři povede něco přese mě. Jsem typ, který si pak dá extra záležet, aby se to znovu nestalo.“ ČÍM NEJVÍC POMŮŽU TÝMU

„Vždycky jsem chtěl přinést energii. Plus zkušenosti. Jako kapitán musím udržovat tým soudržný, hlídat, aby se nám to nerozpadalo různými vnějšími vlivy.“ (úsměv) NA ČEM PRÁVĚ UJÍŽDÍM

„Hodně jsem se poslední rok, dva vrhnul do online programů na osobní rozvoj v oblasti výživy, zdravého životního stylu, intelektu. Jsou to věci, které mi můžou prodloužit kariéru a zároveň mě připravit na život po ní.“

Jakub Šiřina, 31 let, rozehrávač, BK Opava Míry: 186 cm, 78 kg CO JSEM SI VZAL S SEBOU DO ČÍNY

„Určitě počítač, který může vyplňovat spoustu volného času. Při cestování i na hotelu. A scrabble. S parťákem z pokoje (Lukáš Palyza) hrajeme docela často.“ CO MĚ NEJVÍC NABUDÍ DO ZÁPASU

„Že se v noci dobře vyspím a den začnu správně naladěn. Po obědě procházka za pěkného počasí, kávička…“ ČÍM NEJVÍC POMŮŽU TÝMU

„Doufám, že v obraně. Jako rozehrávač menšího vzrůstu dokážu presovat rozehrávače po celém hřišti. A v útoku rychlým přechodem dopředu a tvořením spoluhráčům.“ NA ČEM PRÁVĚ UJÍŽDÍM

„Na reprezentačních blocích to je sledování seriálů. S Palym teď máme rozkoukaný The Punisher z vojenského prostředí. Je jich víc. Třeba Billions z burzovního prostředí.“

Martin Kříž, 26 let, pivot, ČEZ Basketball Nymburk Míry: 200 cm, 101 kg CO JSEM SI VZAL S SEBOU DO ČÍNY

„Basketbalové boty, kartáček na zuby a talisman od manželky. Co jím je, si nechám pro sebe.“ CO MĚ NEJVÍC NABUDÍ DO ZÁPASU

„V Číně je bouřlivé publikum. Takže určitě atmosféra.“ ČÍM NEJVÍC POMŮŽU TÝMU

„Doufám, že mými silnými stránkami, což je obrana a pomoc na doskoku. Tím nechci eliminovat útočné síly, ale ty si nechám na překvapení.“ NA ČEM PRÁVĚ UJÍŽDÍM

„Po přetrhnutí achilovky žiju poslední tři měsíce léčbou, ježděním po všech možných rehabilitacích, cvičením a dáváním se do kupy. V krátkých chvílích mezi tímhle vším se snažím věnovat rodině, která všechno podřídila tomu, abych měl veškerý komfort a šanci se vrátit. I když spousta lidí říkala a říká, že je to nereálné. Chtěl bych poděkovat manželce.“

Lukáš Palyza, 29 let, křídlo, BK Olomoucko Míry: 202 cm, 95 kg CO JSEM SI VZAL S SEBOU DO ČÍNY

„Kosmetiku. Zubní kartáček. Sluchátka. Knížku tu mám taky.“ CO MĚ NEJVÍC NABUDÍ DO ZÁPASU

„Dobrý krátký spánek po obědě. Pak už to jde samo. Koncentrace už je potom dobrá.“ ČÍM NEJVÍC POMŮŽU TÝMU

„Střelbou. Tohle se ode mě čeká.“ NA ČEM PRÁVĚ UJÍŽDÍM

„S manželkou máme od října pejska, německého ohaře, jmenuje se Kapo. Žijeme jím a spotřebuje dost času.“

Martin Peterka, 24 let, pivot, ČEZ Basketball Nymburk Míry: 205 cm, 100 kg CO JSEM SI VZAL S SEBOU DO ČÍNY

„Basketbalové boty. A dál? Pendlujeme mezi halou a hotelem, takže není moc čas na nic jiného… Jídlo z domova. Před odletem jsme měli přednášku a slyšeli, že to bude hodně divoký. Že tam budeme možná jíst jenom kuřecí maso.“ CO MĚ NEJVÍC NABUDÍ DO ZÁPASU

„Nic extra. Mám své rituály, které si dělám před zápasem. A když si je udělám, jsem spokojenej a připravenej na zápas.“ ČÍM NEJVÍC POMŮŽU TÝMU

„Jako pivot dokážu hrát zvenku, na což pivoti od soupeře nemusí být úplně zvyklí. Můžu tedy pomoct týmu dát trojku. Samozřejmě chci přispět bojovností, obranou, to bude hodně potřeba.“ NA ČEM PRÁVĚ UJÍŽDÍM

„Mám půl roku novou přítelkyni, tak se dá říct, že mě to baví a užívám si to. (směje se) Myslím si, že je to super, jsem spokojenej.“

Tomáš Vyoral, 27 let, rozehrávač, ČEZ Basketball Nymburk Míry: 190 cm, 89 kg CO JSEM SI VZAL S SEBOU DO ČÍNY

„Spoustu filmů - mám rád náměty podle skutečných událostí. A spoustu sladkostí, na to já jsem. Jelikož nám bylo doporučeno, že bychom si toho v Číně neměli moc kupovat a jíst.“ CO MĚ NEJVÍC NABUDÍ DO ZÁPASU

„Asi dobrá písnička. Nebo když se rozcvičuju a vidím soupeře. Nejpozději se začnu koncentrovat během zápasu, po pár minutách, třeba když soupeř nehraje úplně čistě. Pak se do toho člověk dostává líp.“ (úsměv) ČÍM NEJVÍC POMŮŽU TÝMU

„Myslím si, že dokážu spoluhráčům, lepším střelcům, než jsem já, vytvořit dobré pozice. A určitě kvalitní obranou.“ NA ČEM PRÁVĚ UJÍŽDÍM

„Ačkoliv mám rád sladký, snažím se omezit jídelníček. Dřív jsem to fakt tláskal pátý přes devátý. Vnímám na sobě, že je to při tréninku lepší s fyzičkou, cítím se líp.“