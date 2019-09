MS basketbal 2019 | Doufám, že na Turky padne depka. Šanci proti nim máme, věří Auda | iSport.cz

Jak moc velké nervy to při zápase USA - Turecko u televize byly?

„Co se nás týče, sledovali jsme skoro celý zápas s kluky na hotelu a bylo to neuvěřitelné. Do posledních vteřin to byly nervy. Jsme ale rádi, že Amerika nakonec vyhrála. Díky tomu je to pro nás dál otevřené.“

Turci tak trochu zahodili velkou šanci, že?

„Myslím, že to neudělali úplně nejlépe. Ke konci měli velkou šanci zvýšit své vedení. Po takovém zápase u nich asi bude spíše špatná nálada. Což je pro nás jedině dobře a můžeme toho využít.“

Napadlo vás, že by mohli Turci USA takhle lámat?

„Myslel jsem si, že to bude vyrovnaný zápas, ale že až takto, to ne. Spíše jsem čekal, že si to Američané uhlídají a bude to pro ně dobrý zápas. Nikdo z nás netušil, že je Turci takhle překvapí a budou s nimi válčit do posledních vteřin, kde to mohlo skončit jakkoliv.“

Čím podle vás USA překvapili?

„Jednak zónovou obranou, protože hodně Američanů na ní není zvyklých. A rovněž v útoku hráli dobře. Dobře stříleli z dálky. Byli skvěle připravení na obou stranách palubovky a vypadalo to, že na to Američané nejsou připravení.“

Čím proti Turkům uspět? Kde chytit svou šanci?

„Určitě jsou hodně silný soupeř a jejich zápas s USA to jen potvrdil. Jenže na turnaji jsme už celkově pár překvapení viděli: třeba Německo, které bylo favorit na postup, nepostoupilo. Vše je otevřené, o to víc, jestli na ně padne po Američanech nějaká depka. Pokud nebudou do toho zápasu psychicky připravení, tak máme velkou šanci.“

Sedí vám třeba i na ně zaútočit z pozice outsidera?

„Myslím, že jo. Když je tam moment překvapení a naopak tým, který může na svou pozici favorita doplatit a podcení to, tak outsider nemá co ztratit.“

Jak se nachystat na jejich nejlepšího střelce Ersana Ilyasovu? Ten má zatím famózní průměr 21 bodů na zápas?

„Ty dva zápasy hrál výborně a trefil několik těžkých střel z dálky. Máme s nimi i loňskou zkušenost, kdy jsme proti nim hráli dobrý zápas v Hamburku. Ale není to jen o něm, mají několik výborných hráčů z NBA. Stále si však myslím, že s nimi dokážeme držet krok.“

Radí vám do toho duelu na dálku i Jan Veselý, který Turky zná?

„To nevím, jestli je třeba v kontaktu s vedením nebo trenéry. Nevím.“