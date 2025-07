Prohra Plzně: Adu jako žáček, Kabongo nabírá formu. Kdo Koubkovi zamotá hlavu?

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Už v jedenácté minutě šel sám na bránu po krásné kombinaci Prince Adu. Jenže nedal a Viktoria o dvě minuty později prohrávala. První duel v kvalifikaci o Ligu mistrů Plzeň doma proti Servette nezvládla, padla 0:1. Byť byla lepší, totálně vyhořela v koncovce. Co s tím? Ukazuje se, že v aktuálním nabitém kádru nemusí trenér Miroslav Koubek spoléhat jen na úzké portfolio hráčů.

Prince Adu, jeden z nejlepších hráčů plzeňské přípravy, se proti Servette v zakončení trápil. V jedenácté minutě dostal krásně nabito od Pavla Šulce, střelu ale zakončil hůř než žáček slabě doprostřed. Chvíli poté Plzeň inkasovala a přes veškerou snahu i další šance nebyla schopna srovnat.

„Byla to klíčová situace, určitě bylo takové zakončení chyba. Špatně, nedůrazně to řešil, zívala na něj brána,“ zlobil se po utkání trenér Miroslav Koubek.

Ghanskému forvardovi i kapitánovi Matějovi Vydrovi tentokrát zvlhnul střelecký prach, nejvíc gólovek si Plzeň vypracovala v závěru po jejich vystřídání. Pomohlo brzké nasazení Rafia Durosinmiho (56. minuta), důraznější hráč do boxu fungoval proti zataženému švýcarskému soupeři lépe. Stejně tak se v poslední čtvrthodině velmi dobře ukázal uzdravený Christophe Kabongo, který nahradil Vydru.

„Jim se hrálo dobře – hráli jsme na jednu bránu, létaly centry do soupeřova vápna. Pak byla jen otázka času se prosadit v boxu, kdy na to bylo dost situací. Pro Vydru a Adua to byl zpočátku jiný zápas. Dneska se jim úplně nedařilo, některé situace přehrávali,“ zmínil Koubek.

Nastoupení do rozjetého vlaku zvládli i další plzeňští náhradníci. Sedmnáctiletý Jiří Panoš šel na plac do poslední dvacetiminutovky místo Tomáše Ladry. Pěkným zakončením ve vápně mohl srovnat, ale obránce Servette prudkou střelu vykopl z prázdné brány. Při nadějném pokusu zdálky zase napálil lýtko spoluhráče. Ukázal i řadu dalších zajímavých momentů, bral na sebe rozehrávku, levačkou kopal rohy.

Na ZNÁMKY všech hráčů Plzně se podívejte ZDE>>>

Do kombinací se při závěrečném tlaku zapojil na pravé straně i Milan Havel, který vystřídal Amara Memiče. Těžké balony udržel už zmiňovaný Kabongo. „Zdá se, že se po zranění vrací,“ těšilo Koubka.

Plzeňská lavička dlouho nedisponovala takovou kvalitou. Na plac se vůbec nedostali nadějný bek Jan Paluska, kreativní Tom Slončík, letní posila Denis Višinský či střeďáci Matěj Valenta a Adrian Zeljkovič. Jan Kopic ani nebyl v nominaci, Lukáš Hejda a Cheick Souaré ještě dotrénovávají po zdravotních problémech. Všechno jsou to hráči odhodlaní šlapat na paty základní jedenáctce, která vyběhla v Pardubicích i proti Servette.

Plzeňský kádr se velmi pravděpodobně během transferového okna ještě lehce promění, čeká se, jak dopadnou letní předkola. Na hostování by mohli zamířit mladší hráči, pokud by neměli odpovídající vytížení – Panoš, Slončík nebo Višinský, zájem z jiných českých klubů je zrovna o tuhle trojici velmi silný. Třeba v případě Slončíka má existovat dohoda s Hradcem, že pokud se neudrží v nabitém plzeňském kádru, půjde hostovat na východ Čech, kde úspěšně nastupoval v minulé sezoně.

Už v sobotu hraje Viktoria doma těžký zápas s Jabloncem, v úterý se přesouvá na odvetu do Ženevy. Nabízí se, aby v nabitém programu došlo ke změnám. Zkušený Koubek nerad sahá do ve svých očích ideálního konceptu, ale teď dobře vidí, že se může opřít i o hráče širšího kádru. Když ne od začátku, tak lze s jejich pomocí brzy reagovat na vývoj utkání.

Trenéři aktuálně mají k dispozici hráče, kteří jsou schopni přinést týmu kvalitu. Byť Plzeň se Servette padla, herním výkonem dominovala a před odvetou celý tým věří, že požadovanou efektivitu doručí ve Švýcarsku.

Plzeňští hráči do ofenzivy