Hapal o Šínovi: Co se děje okolo, nás nezajímá. Jak je to s Alkmaarem a kdo chce Riga?

Během úterý vydal nizozemský deník Telegraaf dezinformaci o tom, že Matěj Šín brzy posílí AZ Alkmaar, zprávu o údajném blížícím se odchodu jednadvacetiletého záložníka Ostravy do Holandska okamžitě převzala i některá česká média. Podle zdrojů iSportu reálný zájem existuje, nicméně přestup v tuto chvíli není na pořadu dne. „Matěj je stoprocentně mentálně i fyzicky připravený na Legii. Co se děje okolo, nás moc nezajímá,“ podotkl trenér Baníku Pavel Hapal.

Věc se má tak, že Alkmaar opravdu Matěje Šína dlouhodobě sleduje, stejně jako další kluby z Beneluxu. Nejde jen o Nizozemce, ale také o značky z Belgie. Zástupci AZ několikrát vyrazili kreativního středopolaře osobně monitorovat i do Česka na utkání Chance Ligy. Projevili směrem k Ostravě oficiální zájem, její management to ví. Výkonný ředitel Michal Bělák to měl v minulých dnech naznačit i partnerům klubu. Nicméně dál se dosud záležitost neposunula.

A to zejména z toho důvodu, že Baník všem deklaroval jasný postoj: „Matěje během evropských předkol vůbec nebudeme s nikým řešit.“ I samotný kouč Pavel Hapal minulý týden na předsezonní tiskové konferenci prohlásil, že by ho mrzelo, pokud by někdo odešel před úvodním evropským dvojzápasem.

A protože Alkmaar se chová seriózně a přání Slezanů respektuje, jednání zatím nijak nepokračují. Nelicituje se, nepřihazuje se, neprobíhá debata o bonusech. Ne, nic takového se momentálně neděje, proto působily spekulace Holanďanů od údajných zdrojů blízkých vedení AZ poněkud zvláštně. Stejně tak věty o tom, že už je dohodnut i jeho pozdější nástup k novým spoluhráčům a podobně. Rovněž nesmysl.

„Kolem více našich hráčů se točí spousta věcí. Já jsem se o tom s Matesem bavil, ale pro mě je nejpodstatnější, aby byl připravený se vším všudy s čistou hlavou. A to on je,“ uvedl rázně Hapal. „Zachytili jsme něco v nizozemských médiích, ale moc nás to nezajímá, soustředíme se na čtvrteční utkání. Pak uvidíme, jaký to bude mít průběh,“ dodal trenér.

Promyšlený krok vpřed

Ano, neznamená to, že se tahle linka nemůže v budoucnu protnout. Podle informací iSportu by se totiž přesně taková kariérní cesta zamlouvala jak Šínovi, tak jeho agentuře Sport Invest. Šlo by o promyšlený krok vpřed, který by odchovance FCB přiblížil vysněnému angažmá v jedné z top pěti evropských soutěží, nabídl vyhovující ofenzivní fotbal a současně zaručil to nejdůležitější – šanci hrát.

„Holandsko je pro mladé kluky ideální, dokážou jim tam odpustit nějaké chyby. Pracují s nimi dobře, tamní mentalita jim může sedět. Podle mě udělali dobrý krok,“ kvitoval sportovní ředitel Ostravy Luděk Mikloško přesun reprezentačních brankářů Matěje Kováře a Vítězslava Jaroše, ke kterým má historicky blízko, právě do Eredivisie.

Pokud by v srpnu Alkmaar otevřel oficiální jednání s nabídkou, může nastat zádrhel. Byť jde o renomovanou adresu, jeho kupní síla není taková jako třeba v Bundeslize nebo Serii A. Jejich interně nastavená hrana přestupů má být nastavena někde kolem čtyř milionů eur, což je v přepočtu sto milionů korun. Podle Transfermarktu má Šín hodnotu 113 milionů korun. Je otázkou, na jakou cifru by byl majitel Václav Brabec u jednoho ze svých největších oblíbenců ochoten kývnout.

Jasné naopak je, že Twente Enschede, další nizozemský celek, na Bazalech neuspěje s představou koupě Tomáše Riga za dva miliony eur. Slovenský záložník by realizačnímu týmu pasoval jako náhrada za Michala Sadílka, leč musel by pořádně přitlačit. Zklamaní budou také v Rizesporu, do Turecka se navzdory dezinformacím tamních médií Rigovi nechce.