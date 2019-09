MS basketbal 2019 | Bohačík po výhře: Fakt neuvěřitelné! Satoranský je důležitý i mimo hřiště | iSport.cz

Jak se po výhře nad Brazílií cítíte?

„Rozhodně se teď cítím líp než před zápasem, tam ty nohy opravdu nebyly. Já vážně nevím, co mám říct. Teď jsme porazili Brazílii o 22 bodů. Tohle jsem opravdu nečekal, nevím, jak kluci."

Co bude následovat dál?

„Musíme si v šatně zase sednout, připravit se na další zápas a uvidíme, co se stane. Tady se evidentně může stát cokoli."

Řešili jste výši náskoku?

„Nevím opravdu, co se děje, už budeme podruhé fandit Americe, vzpomínám si na skvělou atmosféru v Českém domě, když hráli proti Turecku a všichni jim tam drželi palce. Teď se to zopakuje. Věřím, že USA ukážou, jakou mají sílu, a proti Řecku to bude na nás. To je fakt až neuvěřitelné! Věděli jsme, že jde o skóre, komunikace v týmu funguje dobře, každý věděl, o co hrajeme."

Bylo pro výhru nad Brazílií klíčové, že jste její hráče uběhali?

„Věřím tomu. Cestování bylo velmi těžké, vstávalo se brzo ráno, my jsme to zvládli trochu víc. Taky máme v týmu vhodné typy, energizery. Určitě to hrálo nějakou roli. Velký dík našemu realizačnímu týmu, že nás takhle připravil. Je to neskutečné."

Jaké to je, když to takhle jde, užíváte si to?

„Dneska jsem se osobně tak trochu trápil, nebylo to tak plynulé jako proti Turecku, trochu jsem se nadřel. Nevím, jak se cítili kluci, já opravdu nedobře, abych to řekl nějak slušně. Jsem rád, že jsme to rozběhli. Hlavně šlo vidět, jak naši dlouzí byli živější než ti jejich, to rozhodlo."

Plus samozřejmě faktor Satoranský. Hruban se taky necítil – jaké to bude, až se budete cítit?

„No, my zrovna s Vojtou, i v Nymburce, vždycky před zápasem probíráme, jak se cítíme. Když je odpověď špatná, řekneme si: A víš, jak se musí cítit ti druzí? Dneska se to, myslím, taky stalo. Vojta taky nemívá výpadky, má standardní výkonnost. Když řekne, že to není úplně dobré, ostatní smrtelníci jsou na tom ještě hůř."

Jak popsat přínos Tomáše Satoranského?

„Ono se to těžko popisuje. Dneska měl málem triple double, ale jinak víme, že statistiky všechno nepoví. On řídí hru, má nejčastěji míč. Všichni vědí, jak je pro nás důležitý na hřišti i mimo hřiště, například i v práci s médii (Satoranský je vedle něj). Zároveň dává body… Taky ale nemůže vyvážet míč celý zápas, všichni se na nás připravují, tohle jsou ty nejlepší týmy, mají opravdu dobrý scouting report a každý vidí, jakou odvádí práci. Takže je i na nás ostatních, abychom z něho trochu tlaku dostali. Ale určitě to nebude tak, že ho postavíme někam do rohu nebo se s ním v útoku nebude počítat."

Překvapilo vás, jak Brazilci odešli?

„Viděl jsem, že prostřídali, soustředil jsem se na ty na hřišti a přišlo mi, že tam šli mladší hráči, s čerstvějšíma nohama. Nebral jsem to tak, že by se na to vyprdli."

Co čekat od Řecka?

„Vůbec nevím. Jediné, co vím, že tam mají skvělou individualitu a spoustu skvělých hráčů. Jsem zvědavý, co nám trenér řekne, jak je vnímám já v Eurolize, to většinou nic moc neznamená. Věřím, že trenéři zase odvedou skvělou práci a rozklíčují nám soupeře nejlíp, jak umí."

Ukázali Brazilci možnou cestu?

„Určitě se budeme na jejich vzájemný zápas dívat, už jen proto, že ubránili MVP NBA Giannise Antetokounmpa. Můžeme se tam něčemu přiučit, uvidíme, jak na něj hráli. Znamená to, že mu to nechutnalo, statistiky neměl takové, ale zápas jsem neviděl, takže mohl mít jiný přínos, než statistiky řeknou. I to se stává."

Bát se nemusíte, ne?

„Myslím, že po dnešku už se nebudeme bát ničeho."