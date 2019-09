Čeští basketbalisté a cesta do čtvrtfinále MS: co je potřeba k postupu? | iSport.cz

Fantastické výkony předvádějí čeští basketbalisté na mistrovství světa v Číně. I díky sobotní výhře o 22 bodů nad Brazílií (93:71) může tým Ronena Ginzburga dál živit svůj sen o postupu do čtvrtfinále. O tom, zda se do něj Češi probojují, se rozhodne v pondělním utkání proti Řecku. Co Tomáše Satoranského a spol. posune mezi nejlepší osmičku na světě?