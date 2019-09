Jaromír Bohačík: Zatím to nic neznamená. Ať předvedou USA nejlepší basket | iSport.cz

Zaznamenal jste proti Řecku 25 bodů. Co to pro vás znamená?

„Zatím nic, uvidíme večer. Bude to těžké čekání. Je třeba zopakovat, že jsme šli vyhrát, protože bychom měli jasno o postupu hned po zápase. Byl by to hned lepší pocit. Ale splnili jsme alespoň druhý cíl, tedy když prohra, tak o 11 bodů a méně. Říkal jsem to několikrát, myslím, že Česko může být v TOP 8 na MS, stačí jen, aby Amerika porazila Brazílii.“

Jak budete sledovat souboj USA s Brazílií?

„Budeme ho sledovat všichni dohromady, možná si k tomu dáme i něco dobrého.“

Odehrál jste proti Řecku životní zápas?

„Nevím, protože těsně po utkání tomu trochu chyběly emoce. Náš výkon vlastně zatím nic neznamená. Samozřejmě na to budu vzpomínat, mám osobně pocit, že jako tým jsme se ještě víc semkli než kdy jindy, všichni byli v zápase, kdokoliv přišel z lavičky. Velké utkání to bylo pro nás všechny a jsme šťastní, že se nám podařilo alespoň splnit ten druhý úkol.“

Jak těžké bylo psychicky zvládnout šestky na konci zápasu?

„Ještě než jsme odjížděli na zápas, tak jsem si v hlavě promítal různé situace. Že by třeba mohla rozhodovat jedna střela. Tak nějak jsem tušil, že bude skóre vyrovnanější. Musím říct, že jsem si to šel užít. Říkal jsem si, že když mám mít na ruce střelu, která má rozhodnout o našem osudu, tak šestka je asi to nejjednodušší, co by mě mohlo potkat.“

Pomohlo vám, že vám to tam během zápasu padalo?

„Určitě. Člověk když trefí nějakou střelu během zápasu, tak ta obruč mu pak přijde mnohem větší.“

Celkově se šestky českému týmu dařily…

„Během šampionátu jsme vnímali, že naše šestky jsou až hrozné. Ale přitom máme v týmu samé dobré střelce šestek, nemáme tu žádnou, nechci říct přítěž, ale někoho, kdo se jimi trápí, takže jsme věděli, že to procento půjde nahoru. Jsem rád, že jsme šestky zlepšili, ale jak říkám, byla to jen otázka času.“

Pomohlo vám vědomí polštáře, že můžete prohrát o 11 bodů?

„Máme s podobnými polštáři zkušenosti z Ligy mistrů z Nymburka. Dnes jsme k tomu přistupovali ale úplně jinak, chtěli jsme vyhrát. V hlavách to je a víme, že je těžké to zvládnout. Nemám to rád, ať chcete nebo ne, tak se to stejně na konci točí kolem toho výsledku, který je důležitý.“

Bylo důležité i to, že se vyfauloval Giannis Antetokounmpo?

„Určitě to byl jeden z nejdůležitějších momentů zápasu. My jsme si říkali při skautingu, že ty jeho nájezdy jsou dlouho dopředu vidět. Je hodně vysoký hráč a tušili jsme, že tam útočné fauly jsou možné, protože rád chodí do obrátek. Jsem strašně rád, že kluci obětovali svá těla, protože to není nic jednoduchého.“

Vnímal jste publikum, kterému se při Antetokounmpových akcích tajil dech?

„Musím říct, že ano, párkrát jsem to zaznamenal. Když se nadechoval k nějakým akcím, tak to byl jeden velký alarm. Nechtěli jsme s ním kluky nechávat jeden na jednoho, takže jsme se k němu snažili stahovat a dělat vše pro to, aby pustil míč z ruky.“

V úvodu jste prohrávali 2:10. Přidali jste pak v obraně?

„To ne, spíš jsme zlepšili útok. Chtěli jsme to vepředu řešit v prvních vteřinách, což na řeckou obranu nejde, oni vytvářeli velký tlak na míč. Začali jsme hrát delší útoky a hlavně si to více rozhazovat, protože soupeř byl hodně orientovaný na míč a na Satyho.“

Co si dopřejete, když vyjde postup do čtvrtfinále?

„Dopřejeme si další ranní let a cestu do Šanghaje.“

Přál byste si spíš Francii, nebo Austrálii?

„Je to v podstatě jedno. Tak jako tak to bude pěkný zážitek.“

Porazí USA Brazílii?

„Já už se k tomu asi nechci vyjadřovat, už jsme v tom jednou byli. Já říkal, že se o USA nebojím, a oni to pak honili na poslední chvíli proti Turecku, kdy jsme také potřebovali jejich výhru. Přeji si ať ukážou ten nejlepší basketbal a dopadne to dobře.“

Ve hře je stále i přímý postup na olympiádu do Tokia…

„Je pravda, že pár měsíců zpátky snil o OH jen Tomáš (Satoranský). On se netají tím, že je to jeho velký sportovní sen. Já se přiznám, že jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Teď to není tak daleko, máme zajištěnou kvalifikaci. V Tokiu by se mi líbilo.“