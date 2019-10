Bitka obrů v NBA! Vytočil i soupeřovu mámu, po hádce napsal: P**o! | iSport.cz

Embiid, kamerunský rodák a vyhlášený provokatér ve službách Philadelphie, se v souboji neporažených týmů dostal do křížku s minnesotským Townsem. Toho v obraně zdvojil a připravil o míč, což Towns neunesl. Zaklesl se do soupeře a následně po sobě oba vyjeli.

Borce, kteří měří přes 210 centimetrů, přispěchali odtrhnout spoluhráči a také trenéři z lavičky. Bylo to největší vzrušení zápasu, který domácí Sixers vyhráli 117:95. V době konfliktu, který přišel ve třetí čtvrtině, už měla Philadelphia pohodový náskok a zůstává nejlepším týmem NBA nové sezony s bilancí 5:0.

VIDEO: Takhle vypadala basketbalová bitka

I proto si provokatér Embiid bitku řádně vychutnával, když byl vykázaný do šatny, předváděl boxerské pózy a hecoval publikum k ještě většímu ryku. Dokázal tak k nepříčetnosti vytočit nejen Townse, ale také jeho matku, která se na Kamerunce málem vrhla, když odcházel do tunelu.

„Vyrůstal jsem mezi lvi, a dneska si na mě dovolila kočička. A její máma na mě ukazovala prostředníček,“ napsal po zápase na Instagram Embiid, který se ale při samotné bitce neprojevil jako velký hrdina a jak ukázaly obrázky, úmyslně útočil na Townsovo oko.

Great team win!!! I was raised around lions and a cat pulled on me tonight lmao.. Got his mama giving middle fingers left and right. That’s some SERIOUS REAL ESTATE #FightNight #IAintNoBitch pic.twitter.com/MWc9p0jy7u