Tomáš Satoranský: exploze proti Atlantě, 27 bodů a český rekord | iSport.cz

V prvních osmi zápasech sezony nedokázal Tomáš Satoranský nastřílet dvouciferný počet bodů. Den poté, co Chicago promrhalo doma devatenáctibodový náskok s LA Lakers a padlo pošesté v sezoně, odehrál jeden ze životních mačů. Na palubovce Atlanty vedl svůj tým k triumfu 113:93 a byl nejlepším střelcem duelu s 27 body. To je o dva víc, než bylo jeho dosavadní maximum, které vytvořil ještě v dresu Washingtonu právě proti dnešnímu zaměstnavateli z Chicaga.

Je unavený z vyčerpávající a tak úspěšné mise na MS? začali se ptát v Chicagu, jeho novém klubu NBA. „Zvykám si na jinou roli, nové spoluhráče a je pravda, že jsem zatím nehrál dobře,“ pravila desetimilionová posila Bulls. Nejlepší odpověď si ale český borec připravil na palubovku.

Osmadvacetiletý český rozehrávač byl efektivita sama. Na 27 bodů potřeboval jen 13 střel, trefil 10 pokusů z pole, z toho 4 z 5 trojek. K tomu přidal za 30 minut na palubovce ještě 8 asistencí, 7 doskočených míčů a 1 zisk. „Včera jsme hráli skvělý zápas po 40 minut, dnes jsme konečně dokázali zvládnout výborně celých 48 minut,“ chválil kouč Jim Boylen tým, jenž má v nové sezoně zatím potíže dokončovat dobře rozehraná utkání. To předposlední s Lakers toho bylo zářným příkladem.

„Tahle výhra je super důležitá. Všichni jsme po Lakers byli frustrovaní, ale takhle to v téhle lize chodí. Musíte rychle zapomenout, co se stalo minulou noc a odrazit se k něčemu lepšímu. To jsme dnes dokázali. Snad to bude zápas, v němž se sezona otočí,“ přál si Satoranský, který v utkání zastínil nastupující superhvězdu NBA Trae Younga.

I díky výborné obraně Čecha se Young dostal jen na 9 bodů, sám nedokázal vyššího českého protivníka ubránit. Ten se blýskl mohutnou smečí z nájezdu a na osobní rekord 27 bodů se dostal čtyři a půl minuty před koncem po čtvrté proměněné trojce. „Počíná si, jako kdyby hrál za českou reprezentaci,“ chválili zámořští komentátoři.

Spolu s triple doublem z letošního ledna proti Milwaukee šlo o nejpovedenější duel českého rozehrávače v NBA. Chicago s jeho vydatnou pomocí získalo třetí výhru v devíti zápasech a snad se nadechlo k lepším časům.

Bodová maxima českých hráčů v NBA



Tomáš Satoranský - 27 bodů (Chicago - Atlanta, listopad 2019)

Jiří Welsch - 24 bodů (Boston - Golden State, prosinec 2004)

Jiří Zídek - 21 bodů (Charlotte - Philadelphia, listopad 1995)

Jan Veselý - 16 bodů (Washington - Charlotte, duben 2012)

České rekordy v zápasech NBA



Body: 27 - Satoranský

Doskoky: 12 - Satoranský, Welsch a Veselý

Asistence: 11 - Satoranský

Bloky: 3 - Satoranský a Veselý

Získané míče: 6 - Satoranský

Proměněné trojky: 5 - Satoranský

Proměněné střely: 10 - Satoranský

Odehrané minuty: 48 - Satoranský

Výsledky:

Atlanta - Chicago 93:113 (za hosty Satoranský 27 bodů, 8 asistencí a 7 doskoků), Dallas - Orlando 107:106, Detroit - New York 122:102, Houston - Golden State 129:112, Indiana - Washington 121:106, LA Clippers - Milwaukee 116:123, Memphis - Minnesota 137:121, Toronto - Sacramento 124:120, Utah - Philadelphia 106:104.