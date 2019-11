Nejlepší finiš v historii NBA!? Hrdina Sato, pak trojka v poslední sekundě | iSport.cz

LaVine vstřelil rozhodující koš v poslední sekundě a celkem 49 body si vytvořil nové osobní maximum, Satoranský zavelel k obratu trojkou sedm sekund před koncem. Dohromady český rozehrávač během 28 minut na hřišti nasbíral deset bodů, osm asistencí a tři doskoky i zisky.

Hosté prohrávali v hale Hornets patnáct vteřin před koncem 110:115, ale naději vykřesal Satoranský a drama rozhodl muž zápasu LaVine. Odpověděl tak kouči Jimu Boylenovi na brzké vystřídání v předchozím zápase v pátek doma proti Miami. Tříbodových střel LaVine proměnil třináct ze sedmnácti pokusů.

Satoranský trefil svou druhou trojku 7,1 sekundy před čtvrtou sirénou. Nechal kolem proletět Milese Bridgese a snížením na 113:115 dostal Charlotte pod tlak. Po výhozu domácích zpod koše Coby White a Ryan Arcidiacono zdvojili Devontea Grahama a donutili ho ke ztrátě. U volného míče byl vzápětí LaVine, vydribloval za tříbodovou linii a trefil šestou výhru Bulls v sezoně. Po ní si Chicago polepšilo na 11. místo ve Východní konferenci.

VIDEO: Podívejte se na dvě trojky v závěru, které zachránily Chicago

WATCH THIS MADNESS OVER AND OVER pic.twitter.com/845cK1j1tJ

"STOP IT... OH MY GOODNESS!"



The @chicagobulls get the steal and Zach LaVine (career-high 49 PTS) wins it with his 13th 3PM of the night! #BullsNation pic.twitter.com/dl27CXPDGi