Modré dresy, geniální koš! Satoranský cvičil s Grizzlies a Chicago má výhru | iSport.cz

Proč světle modrá barva dresů? Bulls se inspirovali vlajkou Chicaga a chtěli tak dát najevo svou sounáležitost s městem. "Modrá barva značí zdejší řeky a Michiganské jezero, hvězdu má město ve znaku také," vysvětlilo podobu tzv. City Edition Uniforms vedení Chicago.

Ale pojďme na zápas proti Memphisu. Český reprezentační rozehrávač odehrál přes 33 minut a k výhře Chicaga přispěl také osmi asistencemi, šesti doskoky a třemi získanými míči. Na další dvouciferný bodový výkon Satoranský dosáhl přesto, že neměl střelecký den a z pole trefil jen tři z deseti pokusů. Nedal ani jednu ze dvou trojek.

Nejhezčím jeho košem byl bezesporu nájezd a "no look" zakončení. Když míč se sirénou propadl obroučkou, hráči Memphisu na sebe jen bezradně koukali a rozhazovali rukama.

VIDEO: Podívejte se na odvážný nájezd a parádní koš Tomáše Satoranského

Satoransky with the tough scoop and score 👀

Bulls lead by nine in the fourth.@nbcschicago | #RunWithUs@AngryBirds Eye View cam: pic.twitter.com/ZYxfn3RbOw