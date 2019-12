Ginzburg o návštěvě Satoranského v NBA: Ze škodovky volvo? Těžko  | iSport.cz

Byl to pro něj další večer k vzteku. Takřka celý zápas na hřišti Oklahomy vedli – někdy i o 26 bodů. On sám jich nasbíral 11 a k tomu přidal po 6 doskocích a asistencích. Přesto Chicago Bulls s Tomášem Satoranským opět padlo. Podevatenácté v sezoně a 106:109. „Stále je to ale tým, jenž se staví,“ říká reprezentační trenér Ronen Ginzburg, který českého rozehrávače před pár dny v zámoří navštívil. Řešili jeho rozpoložení, roli v Bulls i účast v olympijské kvalifikaci.

Strávil s ním řadu dní, navštívil jeho tréninky a promluvil i s koučem Jimem Boylenem nebo jeho asistentem Chrisem Flemingem. „Myslím, že je Saty v Chicagu spokojený. Je druhým nejstarším hráčem v týmu, nastupuje v základní pětce, a ač jsou výsledky asi nahoru dolů, on podle mě hraje dobře,“ uvádí po návštěvě v USA reprezentační trenér Ronen Ginzburg.

Výsledkové strádání? Daň za mládí

Dosavadní bilance Bulls? 11. místo ve Východní konferenci a bilance 10:19. „Saty si drží pozitivní myšlení, ale je to soutěživý člověk, takže když prohraje, o výsledku přemýšlí. Je jiný než většina hráčů NBA, kteří se už neohlíží a koukají už jen na další zápas,“ všímá si Ginzburg. Jeho role je ale silná. „Ano, poslední výsledky ho mohou občas ovlivnit, ale každý ví, že mají mladý tým. Teprve ho staví. Je to proces, který zabere třeba dva tři roky, než budou jistojistě, či aspoň doufám, týmem do play off . Není tedy překvapení, že doteď uhráli jen deset výher. Je to tak nějak, co se čekalo.“

Bulls? Na poměry NBA netradiční tým

Milwaukee má Giannise Antetokounmpa. Houston Jamese Hardena. A LA Lakers LeBrona Jamese či Anthonyho Davise. Koho má Chicago Bulls? Hledejte, jak chcete, ale top star celebrita na vás z něj prostě nevyskočí. „Občas je v té roli Zach LaVine, ale především je to o celém týmu. Není to typický celek NBA, kde se dá míč hvězdě, ostatní jdou hned stranou a všichni čekají, co ta superstar udělá. Hráči jsou podobní spíše evropskému stylu basketbalu. Líbí se mi, jak s tím pracují,“ míní Ginzburg. Slavný tým Michaela Jordana je v přestavbě. „Ano, je to velký tým s bohatou historií, ale ta je minulostí. Nyní budují nový celek. Pomáhá k tomu kouč, Saty i další,“ tuší izraelský expert.

Boylenova rada: Víc střílej

„Máš dobré procento trojek. Víc střílej. Víc se tlač do zakončení.“ Byl to apel trenéra Boylena, jenž na Satoranského lehce zabral. Aktuálně má průměr 9,2 bodu a 5,3 asistence na zápas „Jeho současné statistiky jsou O. K. On ale není sobec a s tím ho i trenér bral,“ ví Ginzburg. „Myslím, že to bylo jen pošťouchnutí, aby střílel víc, než je zvyklý. Nicméně: Nikdy neuděláte ze škodovky volvo a naopak. Když si má Saty ve finále vybrat mezi střelou a nahrávkou, tak radši přihraje někomu, kdo je v lepší pozici. Jistě, když půjde do každého zápasu s tím, že chce dát 15 bodů, může to zvládnout, ale to není jeho přirozená hra,“ má jasno Ginzburg.

Olympijská kvalifikace? Program se ladí

I to bylo jedno z hlavních témat jeho návštěvy. Účast na olympijské kvalifikaci, která se uskuteční od 23. do 28. června 2020 v kanadské Victorii. Zapojení Satoranského je ve společnosti Turecka, Kanady či Řecka klíčové, pokud má tým živit alespoň nějakou šanci na postup. „Ano, mluvili jsme o tom. Oba tušíme, že je to náročná skupina, ale rovněž víme, že jsme již ukázali, že dovedeme cokoliv,“ usměje se Ginzburg. „V první řadě si ale potřebujeme ujasnit kalendář, protože on možná skončí o něco dříve než jiní hráči a bude pak trénovat sám. Jsem typ kouče, který chce znát i názor svých hráčů. Občas je využiju, občas ne, ale musím jim naslouchat, protože ve finále musí přeci jen hrát a musí se v té hře rovněž cítit dobře,“ dodává Ginzburg.