Chicago ukončilo zmar proti oblíbenému soupeři, Satoranský dal 10 bodů | iSport.cz

Český rozehrávač Satoranský strávil na palubovce více než 26 minut a k deseti bodům si zapsal dva doskoky, tři asistence a zisk. Jako rozhodující se ukázala šňůra 16:3 v první čtvrtině, po níž Chicago vedlo o 15 bodů (35:20). Hlavní zásluhu na tom měl střídající pivot Luke Kornet, který za šest minut zařídil 12 bodů ze svých celkově patnácti.

"Dostával jsem míč do dobrých pozic a dařilo se mi střely proměňovat. Nemyslím, že by v tom bylo něco speciálního," řekl Kornet. "Naše energie, s kterou jsme hráli v úvodu, se ukázala jako klíčová," doplnil kouč Bulls Jim Boylen, jehož svěřenci o den dříve prohráli s Indianou. "Tam jsem nebyl s úvodem ani nasazením spokojený, takže jsem rád, že teď to bylo mnohem lepší," ocenil.

Po přestávce ve třetí dvanáctiminutovce se začali domácí přibližovat ze ztráty 18 bodů na dostřel. Nic na tom nezměnilo ani vyloučení při absenci Blakea Griffina poslední podkošové opory Andre Drummonda. Manko domácí snížili až na dva body, což se jim pak povedlo ještě jednou v poslední části. Koncovka ale ani tak dramatická nebyla.

Satoranský potřeboval na 10 bodů jen šest střel. Jediný pokus za tři body košem nepropadl, naopak oba trestné hody proměnil. Bodově Bulls táhl tradičně Zach LaVine, autor 25 bodů a šesti asistencí. Po 14 bodech a sedmi doskocích měli podkošoví hráči Fin Lauri Markkanen a Daniel Gafford, který v základní pětce nahradil zraněného Wendella Cartera. Detorit táhli náhradníci: 20 bodů zapsal Derrick Rose, 17 bodů a 14 doskoků Christian Wood.

Nejlepší střelec sezony James Harden překonal hranici 20.000 bodů a to trojkou z odskoku. Houston dovedl k výhře nad Minnesotou 139:109 celkem 32 body, 12 doskoky a 11 ztrátami při osmi asistencích. Russell Westbrook přidal 30 bodl a 10 asistencí, Isaiah Hartenstein 17 bodů, 15 doskoků a pět bloků.

Boston si poradil s New Orleans 140:105. Osobní rekord na 41 bodů a šest trojek si za tři odehrané čtvrtiny vylepšil v dresu Celtics Jason Tatum. Turecký pivot Enes Kanter přidal z lavičky za 23 minut 22 bodů a 19 doskoků. Rozehrávači Pelicans Lonzu Ballovi chyběla asistence k triple doublu (10 bodů, 13 doskoků a devět nahrávek).

Los Angeles Lakers vyhráli i bez nemocné hvězdy LeBrona Jamese a zraněného Anthonyho Davise na palubovce Oklahomy 125:110. Roli lídra převzal Kyle Kuzma s 36 body. Dallas si poradil s Philadelphií 109:91, Slovinec Luka Dončič zaznamenal 19 bodů, osm doskoků a 12 asistencí.

