Lze porazit čas? Nikoliv, LeBron James se mu však vzpírá jako snad žádná basketbalová hvězda před ním. I v sedmnácté sezoně v NBA, kdy má na tachometru už téměř 60 000 odehraných minut, zůstává hříčkou přírody. Borcem, který fyzicky jasně převyšuje o generaci mladší soupeře. Zvládá to díky fanatické péči o své 206 centimetrů vysoké tělo, do nějž prý ročně investuje 1,5 milionu dolarů (cca 34 milionů korun). Jak vypadá dril pětatřicetiletého veterána, jenž na palubovce stále připomíná mladíka? A zvládne hrát i po čtyřicítce, aby měl šanci na další zápis do historie a v NBA se potkal se svým synem Bronnym?

LeBron James platí v NBA za legendu nejen díky svým dominantním výkonům. Spoluhráči s obdivem vyprávějí příběhy, jak si během zápasu zvrkne kotník až do pravého úhlu, aby si jen utáhl tkaničku a utkání dokončil s triple doublem. Během play off klidně ráno vystřihne náročný trénink, při němž propotí několik triček, aby večer odehrál přes 40 minut. A jeden skutečně bizarní postřeh. Ještě za působení v Clevelandu dokázal během zápasu play off přibrat přes tři kila. Tak důsledně dodržuje pitný režim.

Ač se dá dohadovat, zda Jamesova legenda už přerostla tu o Michaelovi Jordanovi, jedno je bez debat. Žádný jiný basketbalista před ním nebyl v sedmnácté sezoně v NBA tak dominatní a fit jako nyní James. Ten je podnikatelem se svým tělem, peníze do něj vložené bere jako investici, která se mnohonásobně vrátí. A že nejde o malou investici, Jamesův obchodní partner Maverick Carter odhaduje, že hvězda ročně vydá za péči o tělo 1,5 milionu dolarů. „Když hrál za Cleveland a Miami, nechal si doma například postavit kopie týmové posilovny se všemi stroji,“ prozradil Carter.

Jamesův tým, který se o něj stará, je mnohohlavý. Patří do něj bývalý příslušník jednotky Navy Seals, jenž je dnes expertem na biomechaniku pohybu. Dále dva kondiční trenéři, masér, šéfkuchař.

Jeho domov prý připomíná laboratoř s týmem vědců, kteří stále bádají, jak hvězdu udržet v nejlepší možné kondici. Vyhřívají ho, chladí, napojují na elektrické přístroje, vymasírovavávají z jeho svalů laktát.

James využívá například hyperbarickou komoru, protože vdechování kyslíku v přetlaku zlepšuje zásobení tkání v organismu a urychluje regenerační procesy. Stejně tak je pro něj už léta jeho pomocníkem kryokomora či ledová a horká vířivka. „Když jsem s LeBronem trénoval, zjistil jsem, s jakou téměř nábožnou péčí přistupuje k péči o své tělo,“ poznala i další superstar Kevin Durant, jenž se léčí z utržené achilovky. To James za kariéru nebyl nikdy vážněji zraněný, což je považováno za jeden z jeho vůbec největších triumfů.

James tvrdí, že musí stále hledat vlastní cestu a držet krok s technologickým pokrokem, aby si dal co největší šanci, že udělá věci správně. Stále odhaluje nové skuliny a postupy, jako kdysi Ivan Lendl v tenise. Když ho v roce 2014 při jednom finálovém zápase postihly silné křeče, soustředil se se svým týmem na vyvinutí vlastního proteinového přípravku, aby jim předcházel. Basketbalistova pověst je dnes taková, že se mu samy firmy hlásí s novinkami, aby je vyzkoušel, ještě než s nimi půjdou na trh.

Pozápasová údržba LeBronova těla zahrnuje konzumaci drinků bohatých na elektrolyty, ledovou lázeň a elektrostimulaci, díky níž se lépe prokrvuje tkáň a uvolňuje napětí ve svalech. Při přeletech James nosí kompresní návleky na ruce i nohy, aby zlepšil prokrvení končetin a zabránil otokům.

Naprosto klíčovou postavou je pro basketbalovou star kondiční trenér Mike Mancias. Ten se už od roku 2004 stará o LeBronovu tělesnou schránku a zná jeho tělo lépe než kdokoliv jiný.

Ač ohromně vyvinutá muskulatura basketbalisty svádí k myšlenkám, že v posilovně téměř i spí, opak je zvlášť v posledních letech pravdou. Kariéru LeBronovi prodlužuje především důraz na správné držení těla, strečink a posilování jádra. „Děláme jógu, LeBron také medituje buď ráno či na konci dne,“ popisuje Mancias s tím, že k dosažení kvalitnějšího spánku James používá aplikaci zvanou Calm a v pokoji nesmí být teplota vyšší než 21 stupňů.

Přísně se vyhýbá vepřovému masu, snídá obyčejně omeletu z bílků a toasty, během play off je prý schopný vypít až osm litrů tekutin denně. V udržování zdravé rutiny je James až chorobně disciplinovaný, jedinou jeho neřestí je prý sklenka dobrého červeného vína k večeři. „To je jeho způsob, jak se odmění za další den a lépe se mu pak spí,“ tvrdí Mancias.

Na konci prosince LeBron oslavil pětatřicáté narozeniny, vzákladní části NBA odehrál už skoro 48 000 minut (11. v historii) a v play off přes 10 000 (1. v dějinách). Po takové porci už těla jeho všech slavných předchůdců začala vypovídat službu, on však stále působí silně a posouvá hranice možného.

Má i dobrou motivaci. V roce 2025 by mohl přijít na draft do NBA jeho syn Bronny, jehož basketbalová kariéra se slibně rozvíjí. Hrát v nejlepší lize světa i po čtyřicítce a stát se prvním duem otec - syn v NBA, ani to není v případě nezdolného LeBrona vyloučené.