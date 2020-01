Satoranský s Chicagem dřel, na lídra NBA Milwaukee ale nestačil | iSport.cz

Basketbalisté Chicaga nezaskočili lídra NBA Milwaukee Bucks a na jeho hřišti prohráli 98:111. Český reprezentant Tomáš Satoranský za Bulls odehrál 25 minut a nasbíral sedm bodů, tři doskoky a čtyři asistence. Milwaukee dovedl k výhře nejužitečnější hráč minulé sezony Janis Adetokunbo, který zaznamenal triple double za 28 bodů, 14 doskoků, 10 asistencí a zároveň 10.000 bod v kariéře. Hvězdou bohatého svátečního programu na Den Martina Luthera Kinga byl Damian Lillard z Portlandu, který při vítězství nad Golden State 129:124 nastřílel 61 bodů a vytvořil nové maximum sezony.

Chicago dlouho hrálo s Milwaukee vyrovnanou partii a ještě na začátku druhé půle byl nerozhodný stav. Pak domácí zabrali a během pár minut odskočili na rozdíl 15 bodů. Vedení už nepustili. A to přesto, že se dopustili 23 ztrát míče, z toho Adetokunbo ztratil míč osmkrát.

"Čeká nás zápas v Paříži. Všichni na to myslíme, protože musíme zabalit věci, postarat se o naše rodiny a zařídit další věci. To nám narušovalo koncentraci," řekl Adetokunbo s odkazem na páteční duel proti Charlotte, který se hraje v Evropě. "Chicago je v tomto velmi silné. Ke ztrátám nás nutilo aktivní obranou," dodal kouč vítězů Mike Budenholzer.

Chicago mělo šanci, ale nedařily se mu střely za tři body. Bulls měli 48 pokusů, jenže proměnili jen 29 procent. Satoranský střílel z dálky šestkrát, úspěšný byl jednou. Právě svojí trojkou poslal hosty ve druhé čtvrtině do vedení 42:41. "Kdybychom měli obvyklou úspěšnost za tři body, byl by to jiný zápas," konstatoval trenér Jim Boylen.

Lillard o bod překonal vlastní klubový rekord z listopadového zápasu s Brooklynem, ve kterém tehdy jeho výkon na výhru nestačil. "Věděl jsem, že ten rekord někdo překoná, a je fajn, že jsem to byl já," řekl devětadvacetiletý rozehrávač.

Také jeho jedenáct trojek je nové maximum v historii Trail Blazers. V zápase trefil z pole 17 z 37 střel a nemýlil se při žádném z 16 trestných hodů. K tomu přidal 10 doskoků a 7 asistencí. Pivot Hassan Whiteside se zaskvěl 21 doskoky a přidal 17 bodů. V hostujícím týmu dal Alec Burks 33 bodů, ale loňští finalisté Warriors prohráli pojedenácté z posledních 12 zápasů a mají nyní nejhorší bilanci ze všech klubů NBA.

Nejlepší tým Západní konference Los Angeles Lakers utrpěl debakl v Bostonu 107:139. Po zranění se přitom do sestavy Lakers vrátil Anthony Davis, ale rychle nabral fauly a za 22 minut na hřišti dal jen devět bodů. Nedařilo se ani LeBronu Jamesovi, který měl 15 bodů a 13 asistencí, ale při jeho pobytu na hřišti Boston vyhrál o 21 bodů. Celtics táhli Jayson Tatum s 27 body a dvacetibodový Kemba Walker, jenže se dočkal vůbec první výhry v kariéře nad Jamesem.

Philadelphia vyhrála nad Brooklynem 117:111 a výraznou měrou se o to zasloužil Ben Simmons. Čtyřiatřiceti body si vyrovnal osobní rekord, k tomu přidal 12 doskoků a 12 asistencí. Triple double zaznamenal i Russell Westbrook za 32 bodů, 11 doskoků a 12 asistencí, přesto s Houstonem podlehl svému bývalému týmu Oklahomě 107:112. Trápil se jeho spoluhráč James Harden, který sice dal 29 bodů, ale z trojky proměnil jediný ze 17 pokusů.

Basketbalisté New Orleans vyhráli 126:116 nad Memphisem díky 21 trojkám, což je nový klubový rekord. Jrue Holiday k vítězství přispěl 36 body. Atlantě nepomohl odvrátit prohru 117:122 s úřadujícími šampiony z Toronta ani Trae Young, který nasbíral 42 bodů a 15 asistencí.

NBA:

Atlanta - Toronto 117:122, Boston - LA Lakers 139:107, Brooklyn - Philadelphia 111:117, Charlotte - Orlando 83:106, Cleveland - New York 86:106, Houston - Oklahoma City 107:112, Memphis - New Orleans 116:126, Miami - Sacramento 118:113 po prodl., Milwaukee - Chicago 111:98 (za hosty Satoranský 7 bodů, 4 asistence, 3 doskoky), Minnesota - Denver 100:107, Phoenix - San Antonio 118:120, Portland - Golden State 129:124 po prodl., Utah - Indiana 118:88, Washington - Detroit 106:100.