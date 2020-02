Williamson má nové střelecké maximum, New Orleans ale prohrálo | iSport.cz

Hvězdný nováček Zion Williamson si znovu vylepšil osobní střelecké maximum v NBA, jeho 32 bodů ale porážce New Orleans s Oklahomou 118:123 nezabránilo. V druhém utkání dnešního programu před přestávkou na Utkání hvězd zvítězil Boston nad Los Angeles Clippers 141:133 po druhém prodloužení.

Domácí New Orleans šli do zápasu bez střelce Brandona Ingrama, o to více spoléhali na Williamsona. Ten podruhé za sebou překonal hranici 30 bodů a o jeden vylepšil svůj rekord.

Ještě ve čtvrté čtvrtině dostal Pelicans do vedení, pak ale přišla pasáž, kdy během 33 sekund ztratil míč, nechal se zblokovat a neproměnil další střelu, čehož Oklahoma využila k udržení vedení a následnému vítězství. O to se postaral Danilo Gallinari, který dal 11 ze svých 29 bodů v posledních pěti minutách.

„Na konci jsme cítili, že hrajeme nejlepší možný basketbal. A byla to Gallova noc. Dnes byl zabijákem,“ řekl Chris Paul, který přidal 14 bodů a 12 asistencí.

V zápase dal první trojku v sedmileté kariéře v NBA pivot Oklahomy Steve Adams. A to ne ledajakou, protože se trefil z vlastní poloviny hřiště zároveň s poločasovým klaksonem. „Dopoledne jsem s úplně stejnou střelou vyhrál soutěž na tréninku,“ prozradil Adams.

Velké drama se odehrálo v Bostonu, kde domácí svedli bitvu s Clippers. Ani jeden z týmů neodskočil na více než deset bodů a oba celky měly k výhře hodně blízko. Boston v základní hrací době, v níž šel do poslední minuty s tříbodovým vedením, ale pak neubránil novou posilu Clippers Marcuse Morrise, který trojkou zařídil prodloužení.

V něm vedli Clippers už o čtyři body, ale šanci na výhru neudrželi. Naopak Jayson Tatum dvěma koši zajistil 24 sekund před koncem Celtics tříbodové vedení. Hosté ale opět zvládli akci za tři body, tentokrát zásluhou Landryho Shameta, a bylo z toho druhé prodloužení.

To už ovládl suverénně Boston, který poslední tři minuty vyhrál 11:3. Nejprve Tatum završil svých 39 bodů důležitým nájezdem a pak výhru zpečetil Gordon Hayward, autor 21 bodů a 13 doskoků. Marcus Smart dal 31 bodů.

Na straně Clippers byl s 35 body vidět hlavně Lou Williams, který musel zaujmout místo Paula George. Ten už ve druhé čtvrtině ze zápasu odstoupil se svalovým zraněním. Kawhi Leonard měl 28 bodů a 11 doskoků.

Boston vyhrál posedmé za sebou doma a poosmé z posledních devíti zápasů.

NBA:

Boston - LA Clippers 141:133 po prodl.,

New Orleans - Oklahoma City 118:123.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 55 40 15 72,7 2. Boston 54 38 16 70,4 3. Philadelphia 55 34 21 61,8 4. Brooklyn 53 25 28 47,2 5. New York 55 17 38 30,9

Centrální divize:

1. Milwaukee 54 46 8 85,2 2. Indiana 55 32 23 58,2 3. Chicago 55 19 36 34,5 4. Detroit 57 19 38 33,3 5. Cleveland 54 14 40 25,9

Jihovýchodní divize:

1. Miami 54 35 19 64,8 2. Orlando 55 24 31 43,6 3. Washington 53 20 33 37,7 4. Charlotte 54 18 36 33,3 5. Atlanta 56 15 41 26,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 54 34 20 63,0 2. Dallas 55 33 22 60,0 3. Memphis 54 28 26 51,9 4. San Antonio 54 23 31 42,6 5. New Orleans 55 23 32 41,8

Severozápadní divize:

1. Denver 55 38 17 69,1 2. Utah 54 36 18 66,7 3. Oklahoma City 55 33 22 60,0 4. Portland 56 25 31 44,6 5. Minnesota 53 16 37 30,2

Pacificiká divize: