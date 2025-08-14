Chytil o zraněních či trejdu: Vancouver vyhraje ligu dřív než Manchester United
Ve 25 letech má za sebou v NHL už sedm sezon. Kvůli zdravotním potížím však vynechal tolik zápasů, že by vydaly za další tři. Filip Chytil má jediné přání. „Sehrát všechny zápasy základní části a postoupit do play off,“ prohlásil v podcastu Zimák hokejový útočník, jehož v únoru vyměnili z New York Rangers do Vancouveru. „Možná trejd přišel v dobrou chvíli,“ dodal. Věří, že změna mu může prospět a konečně pořádně ukáže, co umí.
Věčný smolař o svých trablech mluvil obsáhle poprvé. „Ze srandy říkám, že od 1. února mi rozvázali jazyk,“ smál se Filip Chytil, jemuž dřív bránila i striktní pravidla New York Rangers. Ve Vancouveru může povýšit na druhého centra za Eliasem Petterssonem. V létě se oženil s přítelkyní Nicol. Se svobodou se loučil v Manchesteru, kamarády vzal na zápas United.
„Jako velký fanoušek už třináct let trpím,“ přiznal. Vyhraje jeho milovaný tým anglickou Premier League dřív, než Vancouver získá poprvé Stanley Cup? I o tom povídal rodák z Kroměříže v Zimáku.
První zápasy v NHL hrál měsíc po svých 18. narozeninách. Dnes jich má v základní části NHL za sebou 393. Kdyby mu vydrželo zdraví, mohl se dostat někam k šesti stovkám.
Jenže prodělal několik otřesů mozku, měl další zranění. V ročníku 2023/24 stihl jen deset utkání, v minulém 56. Z nich 15 sehrál po výměně z Rangers. Hned v prvním utkání za Vancouver dal gól, než přišla další rána. Naposledy nastoupil v NHL v polovině března. Na konci utkání s Chicagem ho za stavu 6:1 napral na mantinel Jason Dickinson.
„Poslední dvě sezony jsem téměř nehrál, takže mi to naskákalo. V každé jsem ale měl období, kdy jsem vynechal zápasy, ale s tím už nic nenadělám. Dívám se před sebe, ale zároveň jsem si odvykl moc plánovat,“ připomněl Chytil.
Prošel toho spoustu, prožíval složitá období. „V předminulé sezoně jsem moc neviděl světlo na konci tunelu. Hrát jen deset zápasů a zbylých 72 strávit vlastně doma v Česku nebylo příjemné. Ale rodina při mně stála a pomohla mi. Poslední pauza byla taky dlouhá, potřebuju se vrátit. Jsem moc rád, že jsem zdravý a můžu se zase připravovat na sto procent,“ líčil šikovný útočník.
Rangers mi výměnou rozvázali jazyk
Chystat se začal už na konci základní části. Canucks na něj netlačili. Přes léto trénoval na ledě s Radkem Dudou, s nímž se připravuje šest let. O kondici se mu staral bratr Libor. Chytil měl čas přemýšlet i nad tím, proč ho zranění tolik pronásledovala.
„Probíral jsem to s Radkem i s trenéry ve Vancouveru. Můj styl hry možná i trošku pobízí soupeře, aby do mě šli. Vím, jaký jsem hráč, co na ledě dokážu. Ale občas dokážu obránce svou hrou i trochu štvát. Musím zůstat sám sebou, zároveň potřebuju hru trochu změnit, abych nebyl tak snadný terč. nebyl tak otevřený pro protihráče a co nejvíc se vyhýbal nárazům. Jestli chci hrát a mít co nejdelší kariéru, musím na tohle víc myslet,“ popsal Chytil v Zimáku.
Před uzávěrkou přestupů se stal součástí výměny za J.T. Millera. Trejd nečekal, ale věří, že jiné prostředí mu může prospět. „V Rangers bylo všechno velmi striktní. Ze srandy říkám, že od 1. února mi rozvázali jazyk. Posledních pět šest let jsem nesměl mluvit mimo kamery v New Yorku. Vancouver je hokejové město, jsem moc rád, že mě vzali jako o protihodnotu za takového hráče. Vidí ve mně potenciál a věří mi i přes zranění, co jsem prodělal,“ pochvaloval si Chytil.
Ví, že týmu dokážu hodně pomoct. „Možná trejd přišel v dobrou chvíli, protože hlava už možná byla špatně nastavená tím, jak jsem se vracel do pořád stejného prostředí. Někde vzadu utkvělo, čím jsem prošel. Vancouver měl zájem, teď záleží na mně. Hlavně musíme být zdraví. Quinn Hughes byl v minulé sezoně zraněný, Filip Hronek, Pettersson. Na papíře máme velice kvalitní tým, fakt záleží, jak na tom budeme zdravotně. Je mi jedno, s kým budu hrát. Chci sehrát všechny zápasy základní části a postoupit do play off,“ přál si.
A kdo má podle Filipa Chytila větší šanci vyhrát dřív? Vancouver ve Stanley Cupu, anebo Manchester United v Premier League? „Když vidíme, jak je na tom Manchester, věřím, že Vancouver. Třikrát byl ve finále, ale neuspěl. Bylo by krásné být ten první, komu se to povede a zapsat se do historie města a klubu,“ prohlásil.
Celý nový dil Zimáku najdete na zimakpodcast.cz či v sekci Premium na iSportu.