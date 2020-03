Z vtípku hvězdy NBA noční můra! Osahal mikrofony, teď má koronavirus | iSport.cz

V NBA se několik dní spekulovalo o tom, zda hrát kvůli koronaviru zápasy bez diváků, či přerušit sezonu. „Pokud nebudou v areně fanoušci, nehraju,“ reagovala například jedna z největších hvězd LeBron James z Los Angeles Lakers. Na středeční schůzce se majitelé klubů dohodli, že se bude hrát za zavřenými dveřmi. První měli toto nařízení pocítit ve čtvrtek hráči v zápase mezi Golden State Warriors a Brooklynem Nets.

Koronavirus a sport ONLINE: vše o odložených zápasech, zrušených sezonách a nakažených sportovcích ZDE>>>

Basketbalista Utahu Rudy Gobert ohmatal mikrofony novinářů. Nyní měl mít pozitivní test na koronavirus







Vše je ale nakonec jinak. Jeden z hráčů Utahu měl pozitivní test na COVID-19, na což NBA okamžitě zareagovala a rázně zasáhla. Duely, které začaly do 1:00 (SEČ) se v noci ze středy na čtvrtek ještě dohrály, ale utkání mezi Oklahomou a právě Utahem bylo, ačkoliv se hráči již rozcvičovali, hned odloženo. Stejně tak střetnutí Sacramenta s New Orleans. Vzápětí byla celá soutěž dočasně přerušena.

Here's the moment where the Oklahoma City Thunder fans are told that they have to leave the building



The Thunder were set to play the Utah Jazz, where All-Star center Rudy Gobert was just announced to have been infected by the coronavirus



The NBA has suspended its season pic.twitter.com/8MDyOna1nb