Koronavirus? NE! Který klub se připravuje, jako by měl hrát už zítra? | iSport.cz

Zatímco sportovní ligy po celé planetě dumají, co vlastně s rozehranou sezonou, jeden tým pracuje tak, jako by měl k ostrému zápasu nastoupit hned zítra. „Myslím, že pro hráče je důležité, aby byli mentálně nastavení takhle,“ říká Mike Budenholzer, kouč Milwaukee Bucks, kteří měli před přerušením NBA nejlepší ligovou bilanci 53 vítězství a jen 11 porážek. V klubu se pečlivě připravují na možné soupeře v prvním kole play off a potenciální soky ve finále Východní konference.

Sezona NBA byla přerušena 11. března poté, co byl hvězdný pivot Utah Jazz Rudy Gobert pozitivně testován na koronavirus. USA jsou nyní zemí s nejvyšším počtem nakažených a sport momentálně nikdo neřeší – až na vedení Milwaukee Bucks. „Pracujeme tak, abychom byli schopní hned hrát. Rozhodnutí je na vedení ligy a ne na nás, ale my se prostě připravujeme na zápasy. A těšíme se, až přijdou,“ oznámil náročný kouč Budenholzer.

Ne, Bucks netrénují společně. Zatím. Všichni hráči včetně MVP uplynulé sezony Giannise Antetokounmpa jsou ale spolu v denním kontaktu prostřednictvím chatu. Klub pak na dálku hlídá jejich osobní přípravu a to, aby se udržovali ve špičkové kondici. Přestože management Milwaukee vidí v přerušení sezony i pozitiva – basketbalisté si prý uprostřed pandemie odpočinou psychicky – klade důraz na přípravu pro další zápasy.

„Spousta lidí tomu asi neuvěří, ale my tím žijeme každý den,“ říká generální manažer týmu Jon Horst. „Soustředíme se na to, abychom se zlepšovali doslova každým dnem. Jakkoliv. Je z toho naše mantra a ukazuje to na sílu naší organizace,“ dodává. Basketbalisté budou zřejmě brzo pozváni na společné schůzky, kde budou na videu studovat silné a slabé stránky soupeřů. Experti, komentující dění kolem NBA, předpokládají, že jednou z variant je prodloužení ligy až do léta, kdy by začalo play off.

„Pokud jde o basketbalovou stránku věci, sledujeme možné protivníky pro první kolo play off, což jsou teď Brooklyn a Orlando. A díváme se i dál: do finále Východní konference,“ prozrazuje Budenholzer, jak jeden z favoritů na titul využívá čas.

Jestli bude sezona NBA pokračovat, Bucks budou připraveni po všech stránkách.