Gobert šířil virus a znepřátelil si celou NBA. Teď daruje půl milionu | iSport.cz

Rudy Gobert si sype popel na hlavu za to, jak bezohledně se choval ohledně koronaviru • koláž iSport.cz

Na palubovce je Rudy Gobert nesmlouvavý obránce, dvojnásobný nejlepší defenzivní hráč sezony. Mimo ni má trochu „hravější“ povahu, právě ta ho ale dostala do potíží. Na začátku týdne na tiskovce zavtipkoval na téma koronavirus a hygiena, když osahal mikrofony novinářů. Ve středu se potvrdilo, že virus sám má a NBA se od té doby kompletně zastavila. Jako druhý nakažený byl potvrzen Gobertův spoluhráč, rozehrávač Donovan Mitchell.

„Díky všem, kteří se mi ozvali po zprávách o pozitivním testu,“ napsal Mitchell na Instagram. „Všichni zjišťujeme vážnost situace, snad se budeme nadále vzdělávat a chovat se zodpovědně pro zdraví nás i lidí v našem okolí,“ doplnil.

Věta o zodpovědnosti není jen slušný apel na veřejnost, ale i popíchnutí směrem ke spoluhráči Gobertovi, který se tak zrovna nechoval. Na francouzského pivota jsou všichni, především pak jeho spoluhráči a další zaměstnanci týmu z Utahu, pochopitelně dost naštvaní. „V Jazz mají radost, že se nemusí sejít a hrát spolu,“ informoval v ESPN Sportscenter tradičně dobře informovaný insider Adrian Wojnarowski. „Jsou na Goberta velmi nahněvaní, bude potřeba dost práce, aby se některé vztahy napravily,“ dodal.

27letý Francouz si důsledky svého chování naštěstí uvědomuje na Instagramu se všem omluvil. „Od chvíle, co jsem se dozvěděl svou diagnózu, jsem prošel mnoha emocemi. Hlavně strachem, úzkostí a studem,“ napsal Gobert. „Především se chci veřejně omluvit lidem, které jsem ohrozil. V té době jsem neměl tušení, že jsem nakažený, ale choval jsem se bezohledně a pro to neexistuje žádná omluva. Doufám, že můj příběh bude varováním pro všechny, a že to lidé budou brát vážně. Jsem ve skvělé péči a vyléčím se. Děkuji všem za podporu a vyzývám všechny, aby podnikli veškeré kroky k tomu, aby zůstali v bezpečí a zdraví,“ doplnil.

Nejslavnější basketbalová liga světa je podle komisionáře Adama Silvera zastavena minimálně na 30 dní. Podle zámořských médií by dlouhá pauza znamenala ohromný finanční zásah pro všechny kluby. Pokud se NBA nerozběhne do konce března, přijdou celky o zhruba 275 milionů dolarů (přibližně 6,5 miliardy korun). Sám Gobert podle informací médií žádný trest ani pokutu od ligy nedostane.

Rozhodl se ale věnovat půl milionu dolarů (11,7 milionu korun) pracovníkům Vivind Smart Home Areny, domácího stadionu Utah Jazz, a službám spojeným s bojem proti koronaviru ve státě Utah i rodné Francii. K podobné pomoci lidem, kteří pracují na akcích na sportovních stadionech a jsou tedy náhe bez přijmu, přispěchali i hvězdný nováček Zion Williamson nebo nejužitečnější hráč ligy Giannis Antetokounmpo.