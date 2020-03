Matka hvězdy NBA je v kómatu. Berte koronavirus vážně, prosí hráč | iSport.cz

213 cm vysoký dlouhán patří k nejlepším mladým hráčům NBA: letošní průměry 26,5 bodu a 10,8 doskoku na zápas ho s přehledem řadí mezi naprostou elitu ligy. Teď ale Karl-Anthony Towns svádí nejtěžší boj.

„Když ji odváželi, říkal jsem jí, jak moc jí miluju. Každý den jsem jí říkal, jak moc jí miluju. Pro celou naši rodinu je to hodně těžké. Je hlavou naší domácnosti. Ona je šéf.“ Tak popisoval Towns svou matku, která je nyní v kómatu.

24letý basketbalista se rozhodl svěřit se fanouškům a varovat je tak před pandemií koronaviru. „Tahle nemoc se nesmí brát na lehkou váhu. Je smrtelná. Zůstávejte doma, nechoďte ven. Chraňte sebe i ostatní, chraňte ty, které milujete. Naše rodina bude s nákazou bojovat a společně ji porazíme. Zvítězíme,“ ujišťuje na závěr videa Towns, jehož otec byl propuštěn do domácího ošetřování.

NBA přerušila sezonu na neurčito už 12. března, kdy byl francouzský pivot Utah Jazz Rudy Gobert pozitivně testován na koronavirus těsně před zápasem s Oklahomou. Gobertův spoluhráč Donovan Mitchell, který je také nakažen, poslal Townsovi povzbudivý vzkaz na Twitteru: „Zůstaň silný. Bůh je na tvojí straně.“

Emotional Karl-Anthony Towns reveals mother is diagnosed with Coronavirus is in a coma on a ventilator.



Prayers up for the KAT family. 🙏🏼 pic.twitter.com/uQjOvZVlPJ