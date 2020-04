The Last Dance: šílená Rodmana jízda! Sex, Madonna i Jordanův respekt | iSport.cz

Díky dokumentu The Last Dance spatřily světlo světa nové historky o extravagantní hvězdě Bulls 90. let Dennisi Rodmanovi • koláž iSport.cz

Nejvýstřednější, nejdivočejší, nejoriginálnější. Nemusel dát ani koš, aby dokázal dramaticky měnit vývoj zápasu. Vyžíval se v tetování, piercingu, pestrobarevných přelivech. Provokoval soupeře i konzervativní Ameriku, jež mu dala přezdívku „Menace“, tedy Hrozba. Hrozbou byl Dennis Rodman (58) jak pro soupeře, tak někdy i pro svůj tým. Krotit geniálního výtržníka museli v devadesátých letech i Chicago Bulls, s nimiž vyhrál tři tituly. Díky dokumentu The Last Dance spatřily světlo světa nové historky.

„Trenére, jestli ho pustíte, už ho neuvidíme.“ Michael Jordan povytáhl obočí, když se mu kouč Phil Jackson svěřil s šíleným nápadem. Právě běžela sezona NBA 1997/98, Scottie Pippen se zotavoval po operaci a pětinásobné šampiony Chicago Bulls táhli Michael Jordan s Dennisem Rodmanem. Druhý jmenovaný sekal latinu do chvíle, než se Pippen uzdravil. Pak požádal kouče uprostřed rozehrané sezony o volno. „Musím upustit páru, potřebuju dovolenou!“

Měla to být dovolená podle Rodmanova gusta. Kde jinde než v Las Vegas, kde mělo padnout hodně plechovek piva Coors a panáků Jägermeisteru, jeho dvou oblíbených drinků. Trenér Jackson si zakládal na své empatii a umění vycházet s hvězdami. A tak Rodman nakonec dostal 48 hodin na vyčištění hlavy. Jenže...

Uplynulo 48 hodin, 72 hodin, 90 hodin, a Dennis stále nikde. Až se namíchl samotný MJ a pro Rodmana si do Las Vegas jednoduše doletěl. Když otevřel dveře jeho apartmá, našel ho v posteli s Carmen Electrou, hvězdou seriálu Pobřežní hlídka a také nakrátko budoucí manželkou...

Sex na palubovce

„Netušila jsem všechny okolnosti. Myslela jsem, že má Dennis dovoleno být pryč od týmu. Měl ve zvyku slavit. Hodně slavit. Pili jsme panáky, všude, kam se hnul, měl v patách spoustu lidí. Říkávala jsem mu Krysař. Vymetali jsme striptýzové bary, kluby. Hrozně jsme se bavili. Jenže jednoho rána někdo buší na dveře. Byli jsme nazí, měli kocovinu. Dennis šel otevřít a tam Michael Jordan! Běžela jsem se rychle schovat a věděla, že máme velký problém,“ popisovala pro Los Angeles Times Electra, jejíž žhavý románek s Rodmanem běžel právě během poslední mistrovské sezony Bulls.

Dennis Rodman věk: 58 (13. května 1961) kariéra v NBA: 1986-93 Detroit Pistons, 1993-95 San Antonio Spurs, 1995-1998 Chicago Bulls, 1999 LA Lakers, 2000 Dallas Mavericks úspěchy: 5x mistr NBA (2x s Detroitem a 3x s Chicagem), 2x nejlepší obránce NBA (1990 a 1991), 7x nejlépe doskakující hráč NBA (1992-98), 2x účastník zápasu All Star (1990 a 92).

Rodman byl Electrou tak posedlý, že se snažil přinutit Bulls, aby jí povolili létat na zápasy stejným letadlem jako tým. Tenhle nápad byl rychle zamítnut. Do týmových prostor ji tak dostal jinak.

„Jednoho dne mě překvapil. Měli zrovna volno, posadil mě na motorku a zavázal mi oči. Když jsme zastavili a sundal mi pásku, stála jsem v tréninkové hale Bulls přímo uprostřed hřiště. Bylo to šílené, připadali jsme si jak dvě děti v cukrárně. Jedli jsme nanuky a souložili, kde se dalo. Měli jsme sex v masérské místnosti, posilovně, samozřejmě na hřišti. Myslím, že se v tréninkové hale v životě tak nezpotil...“

Navzdory všem turbulencím je z dokumentu The Last Dance patrné, jak Jordan výstředního Rodmana respektoval. A naopak. Když hráli na začátku sezony 1997/98 Bulls oslabení, nechal se Rodman jednou zbytečně vyloučit. MJ zuřil. Hříšník za ním později přišel na pokoj, což nikdy nedělal, a požádal o doutník. „Neřekl promiň, ale byla to forma Dennisovy omluvy,“ vzpomínal Jordan, pro kterého byl Rodman zprvu nepřítelem. Koncem osmdesátých let totiž patřil do sestavy Bad Boys z Detroitu, kteří Chicago Bulls třikrát za sebou vyřadili v play off a hráli tak tvrdě, že Jordana s Pippenem málem přizabili.

Z nosiče králem doskoků NBA

Právě v Detroitu se začal psát příběh Rodmana, který do svých dvaceti let nehrál organizovaný basketbal. Když končil střední školu, měřil 180 centimetrů a přestože jeho dvě sestry patřily k nejlepším americkým basketbalistkám, on sám na dráhu pod koši nepomýšlel. Začal pracovat jako nosič zavazadel na letišti v Dallasu. V té době však vyrostl o 23 centimetrů až na současných 203 a ve dvaceti letech se rozhodl – chci hrát v NBA. Až v pětadvaceti letech si ho nakonec vybrali jako dvacátého sedmého v pořadí manažeři Detroit Pistons. A jako by narazili na zlatou žílu.

Rodman se stal především specialistou na doskoky, sedmkrát za sebou byl nejlépe doskakujícím hráčem v NBA. A dvakrát nejlepším obráncem ligy. Byl jako vyrážka na kůži největších hvězd. „Kam se hnul, tam všechno rozesral. Na hřiště vnášel chaos,“ vzpomínal Gary Payton, legendární rozehrávač Seattlu. „Každý doskok má v principu hodnotu čtyř bodů. Dvou, které soupeř nezaznamená, a dvou, které musíme dát sami,“ vysvětloval Rodman svou filozofii.

statistiky v NBA minuty 31,7 body 7,3 doskoky 13,1 asistence 1,8

V roce 1993 seděl v autě na parkovišti haly Palace of Auburn Hills, v ruce třímal pušku a z reproduktorů řval Eddie Vedder, zpěvák jeho oblíbené kapely Pearl Jam, slova: „Zasloužím si být?“. I Rodman řešil tuhle otázku. Sestava Detroitu Pistons se rozpadala, odešel trenér Chuck Daly, jeho druhý otec. Rodmanova dcera Alexis žila po rozvodu tisíce mil daleko v Kalifornii.

„Uspěl jsem v NBA, ale skutečný Dennis Rodman se ztratil při snaze být klukem z plakátu. Sklonil jsem pušku a řekl si: To se musí změnit,“ popisoval Rodman ve své biografii Bad As I Wanna Be. V dokumentu The Last Dance už je méně poetický, prohlásil, že v autě při přemítání o životě a smrti jednoduše usnul.

Madonna i hrátky s orientací

Buď jak buď, do osudného okamžiku v podzemních garážích detroitské haly neměl Dennis na těle jediné tetování, byl známý pouze jako vynikající sportovec, vítěz dvou titulů NBA s Pistons. To vše se mělo změnit. Z úspěšného sportovce se stala celebrita s pestrobarevnou hlavou, mohutným tetováním a kruhem v nose. V půlce devadesátých let to bylo něco nevídaného. Přestupní stanicí do Bulls se mu tenkrát stalo San Antonio, kde našel sám sebe a také slavnou přítelkyni.

Zatoužila se s ním seznámit zpěvačka Madonna. Její agentka zavolala do klubu a dohodla popové ikoně rande s dvoumetrovým chlapem. „Její muziku jsem nesnášel, ale jako holka byla dost v klidu,“ vzpomíná rocker Rodman, jemuž aférka ještě víc zvedla kredit. Nechybělo prý mnoho a mohl být otcem Madonnina dítěte. „Chtěla se mnou mít dítě. Jednou jsem hrál v Las Vegas poker a najednou telefon: Mám ovulaci, zvedni zadek a přileť do New Yorku…“ Jejich románek ale nakonec brzy skončil.

TOP 5 sportovních filmů: legendy tenisu i příběh kontroverzní krasobruslařky

„Padesát procent života v NBA je sex. Ta druhá půlka jsou peníze,“ říkával. I když to není úplně pravda, Rodman tak téměř doslova žil. Vzal si fanynku na hotelový pokoj a ráno ho její kluk, jenž před hotelem strávil celou noc, poprosil o podpis...

Rodman si ale nepěstoval image velkého chlapáka. Rád si naopak pohrával se svou sexuální orientací a nechával lidi pochybovat. Často navštěvoval bary pro gaye, kde si udělal řadu přátel. S oblibou se také oblékal do ženských šatů, v roce 1997 mu byl módním návrhářem Blackwellem přidělen titul Nejhůře oblékaná žena roku.

„Nehrál jsem basket pro peníze. Nehrál jsem ho ani proto, abych byl slavný. Chtěl jsem být jen sám sebou,“ vyprávěl v emotivní řeči, když byl v roce 2011 uváděn do basketbalové Síně slávy. „Když přemýšlím o Dennisovi, vybaví se mi loajalita, inteligence, skvělá fyzička. Byl snad nejlépe koučovatelným hráčem, jakého jsem zažil. A byl skutečný vítěz – zkontrolujte si, kolik má prstenů,“ prohlásil jednou Chuck Daly, legendární kouč Detroitu. I Jordan složil parťákovi výjimečnou poklonu. „Dennis byl typem hráče, kterého chcete mít v těch nejtěžších bitvách na své straně.“

Vzpomínka Jiřího Zídka: Napálil mě loktem do hlavy

„Na Dennise Rodmana mám hodně osobní vzpomínku. Vůbec první zápas v NBA jsem odehrál proti jeho Chicago Bulls a s Rodmanem, dost nepříjemným a tvrdým chlapem, jsme se dokonce navzájem bránili. Já natěšený zelenáč v dresu Charlotte Hornets, on se chtěl zase ukázat v prvním zápase po přestupu do Chicaga.

Bylo to pro mě to nejlepší přivítání v NBA. Hned v prvním útoku jsem doskočil a jak jsem si chránil míč, trochu jsem ho trefil. To si od nováčka nechtěl nechat líbit a po odpískání mě loktem napálil do hlavy. Dostal technickou, brzy se dostal do problémů s fauly a zbytek zápasu už proběhl v klidu.

Nakonec se mi přes něj podařilo nastřílet za 34 minut 13 bodů, většinou přes hlavu. To byl proti dvojnásobnému nejlepšímu obránci ligy velký úspěch.

Ale také jsem se strašně nadřel. Rodman byl výjimečný svojí aktivitou. V žádném okamžiku zápasu nestál oběma nohama na podlaze, neustále se pohyboval po hřišti, vybíhal do autu a zase nazpátek. Bylo těžké ho vzít na záda a znemožnit mu doskok, navíc měl velmi dobrý odhad na to, kam se míč odrazí. To je dar od boha.

Ačkoliv se všemi věcmi, co dělal mimo kurt, nesouhlasím, pro basket byl skvělý. Přitáhl spoustu diváků, pro basket byl dobrá reklama. I jako hráče ho musíte respektovat. Stačí se podívat na statistiky, které nelžou. Sedmkrát za sebou byl nejlépe doskakujícím hráčem NBA, to o něčem svědčí.“