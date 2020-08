Trochu jiné léto u Satoranských: zrušená dovolená, kemp i jídlo | iSport.cz

Měli v plánu počkat až Tomáši Satoranskému skončí sezona a pak se přesunout do Česka, kde každoročně tráví prázdniny u rodiny. Letos bylo ale všechno jinak a chvíli to vypadalo, že se Tomáš s manželkou Annou a jedenapůlroční dcerou Sofií na léto do Česka ani nepodívá.

„První let nám zrušili, pak jsme chvíli zvažovali možnost repatriačního letu, ale ten jsme nestihli, protože Tomáš stále neměl povolení z NBA odcestovat. Poté nastala další letecká omezení. To už jsme začali mít obavy, jestli se vůbec dostaneme zpátky. Dokonce jsme kvůli tomu uvažovali o domluvě se známými hokejisty NHL a společném soukromém letu přes oceán. Pak se ale objevil komerční let z Chicaga do Frankfurtu a odtud jsme se už dostali do Prahy,“ vzpomíná Anna Satoranská na bouřlivý návrat do vlasti.

Pobyt v Česku byl pro rodinu příjemným překvapením. Na rozdíl od Ameriky tu v souvislosti s pandemií platila přísná opatření, která téměř bez výjimky dodržovali všichni obyvatelé.

„Mě osobně americký přístup k celé situaci docela zklamal. Myslím, že dopad pandemie tam dost podcenili. My jsme byli jedni z prvních, kdo nosil roušky, dodržoval přísnější hygienická pravidla a zdržoval se společenských setkání. Zkrátka nám to z toho, co jsme sledovali ve zprávách z Evropy přišlo logické, i když jsme kvůli tomu byli pro ostatní za exoty.“

Kromě hektického návratu do Česka zažili Satoranští v souvislosti s pandemií i další nepříjemnost. Společně chtěli po delší době navštívit jihošpanělskou Sevillu, kde Tomáš pět let hrál a Anna studovala vysokou školu gastronomie. Kvůli nejistotě okolo pandemie se ale nakonec rozhodli společný výlet odložit.

„Je to pro nás srdcová záležitost a tento rok to vycházelo tak, že bychom dokonce stihli nejslavnější svátek roku – Feria de Abril. Škoda, snad to vyjde alespoň příští rok.“

I přes nevydařenou dovolenou si Satoranští prázdniny užívají. V Česku tráví čas s rodinou a přáteli, s kterými se po zbytek roku příliš často nevidí. Saty zde také absolvoval přípravu s národním týmem v Mariánských lázních a věnoval se organizaci svého každoročního basketbalového kempu pro mladé talenty.

„V souvislosti s pandemií a dalšími okolnostmi jsme nakonec letos změnili koncept. Kemp bude tentokrát jen jednodenní a bude pouze pro vybrané mladé elitní hráče z Česka. Tomáš chce tímto způsobem rozvíjet český basketbal a vrátit to, co mu v minulosti dal jako mladému hráči,“ vysvětlila spoluorganizátorka kempu Aneta Flusková.

Správné stravování

Kromě toho, že si budou moci účastníci kempu zahrát po boku aktuálně jediného Čecha v NBA, své zkušenosti jim předá například i rakouský trenér Stefan Bamberg, který spolupracuje s týmem Brooklyn Nets, nebo kondiční trenér české basketbalové reprezentace Michal Miřejovský. V minulosti se basketbalových kempů svého manžela účastnila i Anna Satoranská, která tu jako odbornice na gastronomii vedla přednášky o sportovní výživě.

„Musím říct, že jsem byla vždy velmi mile překvapená. Připadlo mi, že i mladší děti na kempech o správném stravování často věděly víc než někteří dospělí. U starších se mi zase líbilo, že už teď chápou, jak je strava pro sportovce důležitá. Parkrát se mi dokonce stalo, že za mnou po přednášce přišli a prosili o radu s jídelníčkem,“ říká Anna, která sama 11 let hrála basketbal.

Kvůli povinnostem spojených se starostí o jedenapůlroční dcerku Sofii letošní kemp svého manžela Anna nakonec vynechá. V budoucnu by ale s přednáškami ráda pokračovala a v plánu má i další projekty spojené s oblastí stravování. Se svým tatínkem a znalcem gastronomie Pavlem Maurerem chtějí pokračovat v organizování gastro výletů po světe s názvem Mňam Tour.

„Máme v tomto směru do budoucna spoustu plánů, ale vše má svůj čas. Já jsem nyní na mateřské a tatínek s maminkou mají v hlavě úplně nový projekt, který vyžaduje veškeru jejich energii a i moji, když to malá Sofinka dovolí. Víc ale v tuto chvíli nemůžu prozradit.“

V současné době si užívá rodina stále zasloužené volno v Česku a čeká na oficiální vyjádření Chicago Bulls, které by mělo přijít v nejbližších dnech. Osmička týmů včetně Chicaga, které už sezona skončila, by měla mít už brzy příležitost trénovat pohromadě a hrát i zápasy. Od toho by se měl odvíjet i návrat rodiny Satoranských zpět do Ameriky.