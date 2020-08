Zkáza favoritů v NBA. Nejlepší týmy první bitvy v play off nezvládly | iSport.cz

Oba vítězové konferencí nezvládli vstup do play off basketbalové NBA. Milwaukee překvapivě podlehlo Orlandu 110:122 a Los Angeles Lakers nestačili 93:100 na Portland, který si postup do osmifinále musel vybojovat v předkole. Miami zvítězilo nad Indianou 113:101 a Houston přehrál Oklahomu 123:108.