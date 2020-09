Kouč pro Satyho: vítěz, pracant a osobnost. V play off umí zázraky

Nový šéf na scéně. Dřív dirigoval hvězdného Russella Westbrooka, nyní se pokusí dostat to nejlepší z Tomáše Satoranského! Trenérem Chicaga Bulls byl za odvolaného Jima Boylena jmenován Billy Donovan – bývalý kouč Oklahomy, dvojnásobný mistr NCAA a stratég, který si umí získat hráče na svou stranu. Zatím se v NBA dostal vždy do play off . „Snad na to u nás naváže,“ přejí si v Bulls.

Ještě před pár týdny stál u lavičky Oklahomy Thunder a musel po sedmém utkání s Houstonem Rockets a těsné porážce 102:104 skousnout vyřazení z 1. kola play off NBA. Jenže se nebylo za co stydět. Jako by byl totiž zázrak, že se tam jeho tým vůbec probojoval. Po odchodech Russella Westbrooka a Paula George jim experti v napěchované Západní konferenci dávali letos šanci jen 0,2 %, že se do nejlepší osmičky dostanou. Přesto díky práci charismatického kouče Billyho Donovana nasbírali bilanci 44:28 a postavili všechny předpoklady na hlavu.

BILLY DONOVAN Narozen: 30. května 1965 (55 let) Národnost: USA Trenérská kariéra: Kentucky (1989–1994), Marshall (1994– 1996), Florida (1996–2015), Oklamoha Thunder (2015–2020), Chicago Bulls (2020–) Trenérské úspěchy: NBCA Trenér roku (2020), Vítěz NCAA (2006, 2007)

„Je to jako titul Leicesteru v Premier League v roce 2016,“ glosovali to i na webu Sportscasting. Když pak 55letý Donovan po sezoně odmítl v Thunder nový dvouletý kontrakt, bez práce zůstal jen dva týdny. Ihned po něm sáhlo Chicago Bulls s Tomášem Satoranským.

„Úspěchy, jež sbíral během své trenérské kariéry, ho staví na jinou úroveň. Jeho schopnost pomoci hráčům naplnit jejich potenciál, individuálně i kolektivně, k našemu týmu dobře pasuje. Jako hráč i jako trenér vítězil všude, kam ho jeho kariéra zavedla, a my doufáme, že v tom bude pokračovat i tady v Chicagu,“ pochvaloval si viceprezident Bulls pro basketbalové záležitosti Arturas Karnišovas.

Aby ne, ulovil eso.

Donovan je vyhlášený pracant, jehož kariérní úspěšnost v NBA sahá až k 61 %. Spolu s Mikem Budenholzerem z Milwaukee se navíc v této sezoně dělil o vítězství v anketě, v níž o nejlepším stratégovi sezony rozhodují samotní muži z lavičky (absolutní anketu vyhrál Nick Nurse z Toronta).

A je jedním z mála borců, kteří si vydobyli renomé jak v NBA, tak v univerzitní NCAA, kde s Floridou Gators slavil dvakrát mistrovský titul (do toho získal i před sedmi lety zlato s americkým výběrem do 19 let).

Od té doby, co převzal v roce 2015 Oklahomu Thunder, se s ní dostal pokaždé do play off. Zatímco Bulls chyběli letos ve vyřazovacích soubojích počtvrté z posledních pěti ročníků. „Je to moderní trenér do NBA, který ví, jak se vyhnout všem nástrahám. Navíc neznám nikoho, kdo by makal tak tvrdě jako on, a to jsem hrál pod Tomem Thibodeauem. Je v akci už od 5.30 a zůstává vzhůru do noci,“ popisoval ho bývalý hráč Bulls a Thunder Doug McDermott.

Perfekcionismus, píle a moderní pohled na hru… To vše má, zdá se, se Satoranským společné. Jenže je toho ještě víc. Stejně jako český reprezentant, je i Donovan bývalým rozehrávačem (44 zápasů za NY Knicks), jemuž pro jeho vášeň trénovat po nocích říkali Krysa tělocvičen. Nebo později díky jeho střeleckým schopnostem… Billy the Kid - po slavném pistolníkovi.

„Jedna z věcí, která se mi na něm líbila, byla, že se nebál nových věcí. Je to člověk, který naslouchá lidem kolem a je otevřený k jejich nápadům. Pamatuji si, že jsme měli i asistenta z Evropy a on od něj hodně získal. Jde o chlapíka, který pracuje s tím, co má. Chce po vás samozřejmě poctivě bránit, ale také je velmi kreativní v útoku,“ zmínil McDermott.

A vedle toho všeho má vyhlášený filantrop a otec čtyř dětí ještě jednu klíčovou vlastnost, stejně jako onen populární psanec Billy the Kid – sílu osobnosti. Se svými svěřenci údajně umí skvěle komunikovat a strhnout je na svou stranu. „Tohle si nese z univerzit. Hráči pro něj hrají vždy naplno a jeho týmy pak vítězí,“ dodal McDermott.

Jestli tedy Tomáš Satoranský před pár týdny volal po angažování kouče, který bude mít zkušenost a schopnosti nasměrovat mladý tým Bulls za úspěchem, pak se Donovan zdá jako ideální volba.