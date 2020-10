Jako Shaq a Kobe! Lakers s LeBronem táhne po "zradě" ničitel Davis

Jeho přestup byl hitem loňského léta. V New Orleans pálili jeho dresy, v LA Lakers ho zase vítali jako hlavní hvězdu, která s LeBronem Jamesem vrátí slavný tým na vrchol. A to se nyní děje! Dvaatřiceti body a 14 doskoky pomohl Anthony Davis již k druhé výhře ve finále nad Miami Heat 124:114 a míří za svým prvním titulem. Za titulem, pro nějž zvolil podobnou cestu „zrady“ jako kdysi James.

Druhý finálový zápas skončil, on si ale své emoce hlídal. Jen sklonil hlavu, přešel k LeBronu Jamesovi a ten na něj spiklenecky kývnul. Jsme zase o něco blíž, brácho, jako by mu tím gestem chtěl naznačit.

„Tihle dva hrají na extrémně vysoké úrovni,“ nechal se slyšet trenér Lakers Frank Vogel, a když to Anthony Davis zaslechl, usmál se: „Já jsem jako Shaquille O´Neal. LeBron má víc míč, takže je jak Kobe Bryant.“ LA Lakers pak s tímhle tandemem letí za 17. titulem v historii. Po výhře 124:114 vedou ve finále NBA nad Miami Heat už 2:0 a nezdá se, že by je mělo něco zastavit.

„Možná nás s těmi dvěma spojuje vítězná mentalita. Je to ale až neuvěřitelná pocta tu stát a bavit se o našem srovnávání s borci, jako byli Kobe a Shaq,“ zhodnotil vše James.

ANTHONY DAVIS Narozen: 11. března 1993 (27 let) Národnost: USA Výška/váha: 208 cm/115 kg Pozice: pivot Kariéra: New Orleans Hornets/Pelicans (2012–2019), LA Lakers (2019–) Největší úspěchy: 1. místo na OH (2012), 1. místo na MS (2014), 7x člen NBA All Star (2014 – 2020), NBA All Star MVP (2017)

Na druhou stranu, lehce se to nabízí.

Tak jako O´Neal je i Davis jednička draftu – vybrán ve stejném roce 2012 jako Tomáš Satoranský. Zatímco český rozehrávač si ale z 32. pozice musel na svou šanci ještě pár let počkat, Davis byl okamžitě hitem. Už pár týdnů po draftu se stal členem zlatého olympijského týmu v Londýně a o dva roky později bral i triumf na MS. Jeho příděly v NBA pravidelně přesahovaly průměr 25 bodů na zápas, doskoky měl neustále nad desítkovou hranicí a třikrát byl též nejlepším blokařem sezony.

Ač se ale v New Orleans stal s 11 059 body nejlepším střelcem historie klubu, za sedm sezon se do boje o titul ani pořádně nezapojil. Nejdál se dostal jen do druhého kola play off v sezoně 2017/18, a proto udělal 15. června 2019 své The Decision.

Tak jako LeBron před deseti lety rozvášnil Cleveland svým odchodem do Miami, Davis naštval New Orleans odmítnutou smlouvou na 240 milionů dolarů za pět let (šlo o možný nejvyšší kontakt v historii NBA) a takřka vynuceným přestupem do LA Lakers. A to ještě dostal od vedení NBA pokutu 1,1 milionu korun za to, že se o své touze opustit New Orleans vyjádřil veřejně.

„Chci vyhrát titul. K tomuhle cíli snad vzhlíží každý, ne? A jestli ne, tak nechápu, proč to někdo vůbec hraje,“ vyprávěl Davis.

I jemu na cestu do města andělů hořely dresy. I jemu se spílalo do zrádců. A i on byl při návratu do své bývalé haly přivítán bučením. Jenže když chcete uspět, musíte mít někdy klapky na očích.

Jen v letošním play off má průměr 29,8 bodu či 10,9 doskoku a stal se teprve pátým hráčem historie, který v úvodních dvou finálových utkáních v kariéře nastřílel přes 30 bodů. Napodobil tím například Kevina Duranta nebo Michaela Jordana. Nebohé Miami je pak při zranění Bama Adebaya na jeho řádění pod košem zcela bezbranné. „Máme LeBrona, ale je to AD, kdo je teď nejlepší hráč na světě,“ prohlásil jeho parťák Markieff Morris.

Což cítil i samotný James, který si ho minulé léto do týmu přál tolik, že mu chtěl přenechat své číslo 23, jež Davis v New Orleans nosil. Nakonec ale vše rozštípla firma Nike, s níž má James kontrakt a která měla už tolik dresů v prodeji, že to zatrhla. Davis si proto sám sebe navolil ve hře NBA 2K, a tak dlouho si u své podobizny vybíral novou image, až vyhrálo číslo 3. „Je to mé první číslo, s nímž jsem hrál basket. Vrátil jsem se tedy do časů základní školy,“ popisoval 115 kilogramů vážící pořez.

Když povytáhne své mohutné obočí, budí jak respekt, tak pobavení. Právě kvůli němu mu řada lidí neřekne jinak než Unibrow nebo The Brow. Davis to vše i posvětil, když si nechal vyjádření jako Fear the brow (Boj se obočí) nebo Raise the brow (Pozvedni obočí) patentovat. Mimo menší filmovou roli po boku rappera Ice Cuba ve snímku Barbershop 3 pak bude příští rok i jednou z tváří Space Jamu 2, kde se objeví po boku Damiana Lillarda, Klaye Thompsona či… LeBrona Jamese!

„Myslím, že až to vyjde, bude se to všem líbit. Bude to fakt vzrušující,“ slíbil na závěr Davis. Stejně jako je jeho vystoupení ve finále NBA, kde míří za svým prvním vysněným titulem.