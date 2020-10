Lakers, titul pro Kobeho (†41): Pyšně se dívá! Reagovala i vdova Vanessa

Ten den budou už navždy provázet smutné vzpomínky. 26. leden 2020 je pro organizaci Los Angeles Lakers a nejen její fanoušky zahalen do černa. Při havárii helikoptéry zahynula klubová ikona Kobe Bryant. Smutek a slzy nyní vystřídala radost ze zisku 17. titulu v klubové historii, prvního od roku 2010.

Čerství šampioni NBA bezprostředně po utkání neskrývali, že trofej patří právě Bryantovi. „Myslím, že Kobe doprovázel tým celou sezonu. Jeho hlas jsem měl neustále v hlavě. Pomohl nám všem jít za vítězstvím. Jeho odkaz tu bude věčně,“ prohlásil generální manažer Lakers Rob Pelinka.

„Od té tragédie jsme chtěli udělat jedinou věc, získat titul pro Kobeho. Byl náš velký brácha. A tak jsme také učinili. Bylo skvělé vybojovat ho v jeho dresech. Přimělo nás to přistoupit k ještě větší agresivitě, síle na obou koncích palubovky, abychom měli jistotu, že tímto zápasem sérii ukončíme. Vím, že se na nás nyní pyšně seshora dívá. Vím, že i Vanessa (vdova po Kobem Bryantovi) a celá organizace Lakers jsou na nás pyšní,“ pronesl po rozhodujícím finále Anthony Davis, který přispěl k pečetění titulu 19 body, 15 doskoky a 3 asistencemi.

S reakcí na zisk mistrovské neotálela ani Vanessa Bryant. „Gratuluji strýčku P! Gratuluji Lakers. Kéž by tu byli Kobe s Gigi, aby to viděli,“ napsala na Instagram k fotografii, na níž je zesnulý Bryant s Pelinkou.

Na legendu vzpomněli také fanoušci Lakers, kteří při oslavách v ulicích LA vyvolávali Bryantovo jméno. „Kobe, Kobe, Kobe,“ rozléhalo se v okolí Staples Center.

Lakers fans taking over Staples Center outside chanting Kobe Bryant's name after winning the #NBAFinals 🏆🐍 pic.twitter.com/gJX20LgdEX