Satoranský je zpátky, připsal si dva body a čtyři asistence, Chicago vyhrálo

Satoranský nastoupil teprve do čtvrtého zápasu v sezoně. Trenér Billy Donovan ho hned vrátil mezi deset hráčů, kteří se zapojili do hry, i když mu poskytl tentokrát méně minut než před onemocněním. „Je třeba, aby se aklimatizoval. Sato to měl těžké, vypadl nám už podruhé v sezoně. Je třeba tomu dát čas, aby se dostal do plné formy,“ vysvětlil Donovan.

Satoranský během krátkého pobytu na hřišti také nasbíral čtyři fauly, ale jinak potvrzoval roli tvůrce hry. Stihl připravit čtyři koše pro spoluhráče a dirigoval nápor v úvodu druhé čtvrtiny, který přinesl Chicagu vedení, které už Bulls nepustili. Sám pak při protiútoku ve třetí čtvrtině proměnil svou jedinou střelu. Lídrem Chicaga byl Zach LaVine, který zaznamenal 25 bodů a devět asistencí. Nejlepším střelcem zápasu byl s 34 body domácí Gordon Hayward.

Jednou z hvězd pátečního programu byl pivot Atlanty Clint Capela, který při výhře 116:98 nad Minnesotou zaznamenal 13 bodů, 19 asistencí a 10 zblokovaných střel. Za posledních deset let se stal teprve osmým hráčem, který zkompletoval triple double s 10 bloky, v klubové historii se něco takového povedlo jen legendě Dikembemu Mutombovi a Joshi Smithovi.

„Ještě nikdy jsem na vlastní oči neviděl, že by měl někdo deset bloků. To, co dnes předvedl, je neuvěřitelné. Clint hraje opravdu fantasticky,“ pochválil spoluhráče Trae Young, který byl se 43 body nejlepším pátečním střelcem.

Cleveland pokračuje v překvapivých výkonech a podruhé ve třech dnech připravil porážku Brooklynu. Týmu Nets, kteří tentokrát hráli bez jedné ze tří hvězd Kevina Duranta, nevyšel pokus o odplatu za prohru po dvou prodlouženích a prohráli 113:125. Lídrem Cavaliers byl opět Collin Sexton s 25 body a 9 asistencemi. Nets nepomohlo ani 38 bodů Kyrieho Irvinga a 19 bodů a 11 asistencí Jamese Hardena.

Vedoucí tým Východní konference Philadelphia zvítězila 122:110 nad Bostonem i díky 38 bodům a 11 doskokům Joela Embiida. Celtics táhl 42 body Jaylen Brown.

Na Západě se Los Angeles Clippers dotáhli na vedoucí městské rivaly Lakers po výhře 120:106 nad Oklahomou. Kawhi Leonard dal 31 bodů, Paul George přidal 29. Clippers zvítězili pošesté v řadě, delší sérii drží momentálně jen Utah (7).

Na šestý triple double v sezoně těsně nedosáhl hvězdný Slovinec Luka Dončič, který 36 body, 11 asistencemi a 9 doskoky dovedl Dallas k výhře 122:117 v derby se San Antoniem.