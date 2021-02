Ze zavalitého teenagera je hvězda NBA. Jokičova hlavní zbraň? Pomalost

Bojuje o čelo statistiky, v níž by teoreticky neměl co pohledávat. Nikola Jokič zažívá v NBA historickou sezonu, během které atakuje pivotmanský rekord v průměru asistencí – aktuálně jich má 8,6 na zápas. Herní zařazení by ho přitom mělo předurčovat spíše pro sbírání doskoků a bodů: jenže tradiční pojetí basketbalu, to není nic pro Jokiče. Bez nadsázky lze prohlásit, že taková superhvězda ještě po palubovkách NBA neběhala. Nebo spíše: taková superhvězda se ještě po palubovkách NBA nepohybovala…

Na první pohled nevypadá jako hráč NBA, natož jako nejlepší hráč nabušeného kádru Denver Nuggets. Ani na ten druhý, ani na třetí. Spíše byste ho tipovali na trochu neobratného, ale vypečeného parťáka z povedené grilovačky, který si s vámi rád dá deset, dvanáct piv a zapije to několika panáky.

„Je pravda, že Jokič v žádném případě nesplňuje představy o špičkových sportovcích, jak je má člověk od mala,“ souhlasí s úsměvem český reprezentační pivot Ondřej Balvín, jenž s mohutným Srbem změřil síly na mistrovství světa 2019 v Číně. „Ale aspoň je vidět, že basket není o tom, jaké máš bicepsy a pekáč buchet,“ dodává.

Jokič je toho důkazem. Jeho mohutná 211 cm vysoká postava oficiálně váží 129 kilogramů, ale během své kariéry už měl i hodně přes 140 kilo… Váhu opory Nuggets sledují americká média stejně pozorně jako statistiky: hlavně vždy na začátku sezony po letní pauze. Pro sympatického kolohnáta to není nic nového – s kily bojuje celý život. Na internetu kolují fotografie Jokiče coby mladého teenagera v rodinném kruhu, jehož zavalitá postava nedává nikomu ani tu nejmenší šanci předpokládat jakoukoliv výraznější sportovní kariéru.

A přece: stále teprve pětadvacetiletý basketbalista atakuje letitý rekord Wilta Chamberlaina coby nejlépe přihrávajícího pivota sezony NBA. Legendární Chamberlain je zatím v čele této statistiky se dvěma zápisy: 8,6 asistencí ze sezony 1967-68 a 7,8 finálních přihrávek z ročníku 1966-67. Nutno ale podotknout, že sběratel rekordů se v těchto letech „šprajcl,“ protože mu média neustále předhazovala údajně příliš sobecký způsob hry – a tak se cíleně zaměřil na asistence.

Nejlepší průměr asistencí za sezonu NBA u pivotů Wilt Chamberlain 8,6 (1967-68) Nikola Jokič 8,4 (2020-21) Wilt Chamberlain 7,8 (1966-67) Nikola Jokič 7,3 (2018-19) Nikola Jokič 7,0 (2019-20)

Jokič se o nic podobného nesnaží: jeho styl je originální, nesobecký, přirozený a hlavně vítězný. „Myslím, že nejdůležitější pro basketbal je mozek. Žádný sval,“ říká pivot, s nímž musí být radost hrát. „Z koše je šťastný střelec. Ale z asistence jsou šťastní dva – střelec i přihrávající,“ dodává hráč, který coby kluk obdivoval třeba Magika Johnsona a zkoušel i volejbal a vodní pólo. „Možná mi oba tyhle sporty pomohly. Z póla si člověk odnese přihrávky jednou rukou, z volejbalu mám zase cit na balon,“ přemýšlí hráč s přezdívkou Joker (Žolík).

Arzenál jeho přihrávek je neskutečně široký: Jokič umí ihned po doskoku bleskově vyslat spoluhráče do dvojtaktu dlouhým pasem přes celé hřiště, aniž by vzal míč do obou rukou. Jindy do balonu jen precizně ťukne (ano: volejbal), čímž překvapivě zrychlí hru. Asistence „naslepo“ jsou samozřejmostí. Denver tak může Jokiče využívat v pozici jakéhosi pivota-rozehrávače, který řídí hru zhruba z čáry trestného hodu, a který neomylně nachází parťáky v těch nejvýhodnějších pozicích.

Ale pozor! Tenhle obr je i báječný střelec: s průměrem 26,1 bodu na zápas mu v NBA aktuálně patří 13. příčka, minulý týden ztrapnil obranu Utahu v čele s defenzivním specialistou Rudym Gobertem 47 body. „Je to v podstatě nebranitelný borec,“ říká Balvín. „Umí výborně driblovat, je skvěle koordinovaný, dovede vyvézt míč a skvěle přihrát, a přestože hraje hodně fyzicky, v zakončení kolem koše má spoustu fines.“

Na šampionátu v Číně v zápase o 5. místo (Srbové vyhráli 90:81) nicméně Balvín udržel Jokiče na pouhých sedmi bodech, což je skvělá vizitka. Hvězda NBA měla ovšem i tak 14 doskoků a 7 asistencí – nejvíce ze všech hráčů v utkání. „Ta elegance a lehkost, s jakou dokáže člověka přehrát a dostat se do zakončení, je až neuvěřitelná,“ skládá svému soupeři poklonu Balvín.

A ještě jedna překvapivá věc hraje Jokerovi do karet: pomalost. Alespoň on sám to tak cítí. „V útoku jsem tak trpělivý, protože prostě nejsem rychlý. Je to moje jediná možnost,“ přiznává bezelstně. „Na druhou stranu ale dává moje pomalost prostor spoluhráčům správně naběhnout a ukázat se v dobré pozici,“ popisuje svůj neortodoxní recept.

V éře fantastických basketbalových atletů typu LeBrona Jamese nebo Giannise Antetoukounmpa to zní trochu jako neuvěřitelná povídačka, ale je to pravda. Když Jokič najíždí ze šestky ke koši, je někdy tak rozvážný, že mu výška a přehled dávají ideální prostor pro zhodnocení situace na palubovce. Ve druhém kroku dvojtaktu tak má pivot před sebou několik herních možností, z nichž si pečlivě a s trpělivostí sobě vlastní vybere tu nejlepší. „Jen čtu chyby v obraně,“ krčí rameny.

A čte je sakra dobře: aktuální forma mu dokonce vynesla ocenění pro Hráče měsíce v Západní konferenci NBA, kde za sebou nechal taková jména jako LeBron James, Steph Curry nebo Kawhi Leonard.

Všechno špičkoví atleti. Joker má ale jiné zbraně. Když se v roce 2019 zúčastnil při All-Star víkendu dovednostní soutěže, při níž se hodnotí přesné přihrávky, driblink a střelba, a kde se hráči mezi jednotlivými stanovišti přesunují sprintem, dostal pak otázku, která z disciplín pro něj byla nejtěžší. „To běhání,“ nezaváhal basketbalový fenomén dneška...