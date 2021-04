Bulls nečekaně klopýtli s posledním. Satoranský zapsal deset bodů

Basketbalisté Chicaga si v boji o play off připsali třetí výhru v řadě, Tomáš Satoranský k vítězství 122:113 v Torontu přispěl 9 body a 7 asistencemi. • ČTK / AP / Jason Behnken

Bulls tak nevyužili šanci pojistit si desátou příčku v tabulce Východní konference znamenající poslední postupové místo do předkola play off, když jedenácté Toronto rovněž prohrálo 96:102 v New Yorku. Naopak jim odskočila devátá Indiana výhrou 132:125 nad Memphisem.

„Je před námi ještě hodně práce, to vám řeknu. Musíme být mnohem lepší, než jsme teď,“ řekl trenér Chicaga Billy Donovan, jehož tým vedl jen v úvodních minutách. Pak ale Minnesota šňůrou 21:8 převzala kontrolu nad zápasem a už Bulls nepustila před sebe.

Karl-Anthony Towns táhl vítěze 27 body, 12 doskoky a 8 asistencemi, D'Angelo Russell dal rovněž 27 bodů, za Chicago měl 30 bodů Zach LaVine.

Satoranský začal dobře, když zařídil osm z úvodních 11 bodů svého týmu, z toho šest dal sám. Mimo jiné smečoval po brejku. Při druhém střídání vyzval pěknou asistencí LaVinea k parádní smeči, přidal blok při úniku soupeře, do statistik se ale zapisoval jen do poloviny třetí čtvrtiny.

Denver po sérii osmi vítězství našel přemožitele, když mu vůbec nevyšla poslední čtvrtina zápasu s Bostonem. V ní dal pouhých osm bodů, naopak Celtics šňůrou 31:3 zápas otočili ve své vítězství 105:87.

Jayson Tatum za Boston zaznamenal 28 bodů, Denveru hrajícímu bez hlavního rozehrávače Jamala Murrayeho nepomohl ani další triple double pivota Nikoly Jokiče za 17 bodů, 10 doskoků a 11 asistencí.

New Orleans porazilo Cleveland 116:109 mimo jiné díky 38 bodům Ziona Williamsona, který jen o bod zaostal za svým maximem v soutěži. Uspělo také Milwaukee, které i bez hlavní hvězdy Janise Adetokunba přehrálo soupeře z Orlanda 124:87.

Atlanta zdolala Charlotte 105:101 i bez své hvězdy Trae Younga. Zastoupil ho srbský křídelník Bogdan Bogdanovič, který nastřílel 32 bodů včetně osobního maxima osmi trojek.

Los Angeles Clippers chyběl Kawhi Leonard, přesto přehráli Detroit 131:124. Sezonní maximum v podobě 33 bodů nastřílel Marcus Morris.

O výhře San Antonia 119:117 v derby nad Dallasem rozhodl DeMar DeRozan střelou v poslední vteřině zápasu. Celkem zaznamenal 33 bodů.

Memphisu při prohře s Indianou nepomohl ani skvělý výkon litevského pivota Jonase Valačiunase v podobě 34 bodů a 22 doskoků. Indianu táhl 34 body Caris LeVert.

NBA:

Charlotte - Atlanta 101:105, Cleveland - New Orleans 109:116, Dallas - San Antonio 117:119, Denver - Boston 87:105, LA Clippers - Detroit 131:124, Memphis - Indiana 125:132, Minnesota - Chicago 121:117 (za hosty Satoranský 10 bodů, 6 asistencí), New York - Toronto 102:96, Orlando - Milwaukee 87:124, Portland - Miami 98:107.